नोएडा एयरपोर्ट पर CISF ने संभाली सुरक्षा की कमान, यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुरक्षा

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। उद्घाटन से पहले 120 जवान तैनात किए गए हैं जिनकी संख्या बाद में बढ़ाई जाएगी। सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक को एयरपोर्ट की चाबी सौंपी गई। यह बल यात्रियों और हवाई अड्डे से जुड़ी सभी एजेंसियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न सुरक्षा घेरों में सीआईएसएफ निजी सुरक्षाकर्मी और प्रदेश पुलिस शामिल होंगे।

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 30 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन से पूर्व सोमवार को एयरपोर्ट की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने संभाल ली है। फिलहाल एयरपोर्ट पर 120 जवानों को तैनात किया गया है। समय, सुरक्षा और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर 1047 जवान तैनात होंगे। सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक एयरपोर्ट प्रवीन रंजन को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नियाल) व यमुना प्राधिकरण सीईओ राकेश कुमार सिंह ने एयरपोर्ट की चाबी सौंपी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रवीन रंजन ने क्यूआरटी टीम को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से लेस मार्क्समैन बख्तरबंद एसयूवी को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि विमानन सुरक्षा समूह यात्रियों, चालक दल और महत्वपूर्ण संपत्तियों को विश्वस्तरीय सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। एयरपोर्ट संचालक, यात्रियों और एयरपोर्ट से सभी जुड़ी एजेंसियों को सुरक्षा देने के लिए बल प्रतिबद्ध है।

सीआईएसएफ रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग,परिसर में प्रवेशद्वार और यात्रियों की जांच, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) के अलावा स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। सीआईएसएफ एयरपोर्ट के प्रथम घेरे की सुरक्षा में रहेगी। सुरक्षा एजेंसी एयरपोर्ट क्षेत्र (एपीएस) और विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) हवाई अड्डे की सुरक्षा देश में करेगी। देश के 70 एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ पर है। दूसरे घेरे में एयरपोर्ट के निजी सुरक्षाकर्मी व तीसरे घेरे की सुरक्षा प्रदेश पुलिस करेगी।

पुलिस प्रोटोकॉल के अलावा (बीएनएस) भारतीय न्याय संहिता, (बीएनएसएस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, (बीएसए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। आइजी एयरपोर्ट सेंथिल अवोदई कृष्णा आर. व नियाल सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट शुरू होने से पहले जवानों की तैनाती से उन्हें एयरपोर्ट से परिचित होने में मदद करेगी।