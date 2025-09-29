नोएडा एयरपोर्ट पर एक साथ 13 विमान में बोर्डिंग कर सकेंगे यात्री, बनाए गए 10 स्थायी एरो ब्रिज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्थायी एरो ब्रिज बनाए गए हैं। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कार्गो हब से सामान लाने-ले जाने के लिए दो कार्गो स्टैंड भी बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक एटीआरएस मशीनें लगाई गई हैं जिनसे सामान की जांच की जाएगी।

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही यात्रियों के विमान में बोर्डिंग करने के लिए एप्रन एरिया में 10 स्थाई एरो ब्रिज तैयार किए गए हैं। इन एरो ब्रिज के माध्यम से यात्री टर्मिनल बिल्डिंग से विमान में बोर्डिंग कर सकेंगे।

3 एरो ब्रिज अस्थाई होंगे जिन्हे जरूरत के एप्रन एरिया में कहीं भी विमान से जोड़कर यात्रियों की बोर्डिंग कराई जा सकेगी। कार्गो हब से समान को लाने ले जाने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दो कार्गो स्टैंड बनाए गए है जहां से विमानों में सामान को लौडिंग अनलोडिंग किया जा सकेगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना है। ऐसे में उद्घाटन की तिथि नजदीक आते देख बचे हुए काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग से घरेलू और अतरराष्ट्रीय यात्रियों की बोर्डिंग के लिए 10 ऐरो ब्रिज तैयार जा रहे हैं।

जिनमें से नौ पूरी तरह से तैयार कर लिए गए है इन फोल्डिंग एरो ब्रिज को विमान के स्टैंडिंग पोजीशन के हिसाब से आगे पीछे और कम ज्यादा ऊंचाई पर व्यवस्थित करते हुए यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग से सीधे विमान में बोर्डिंग कराया जा सकता है। तीन अस्थाई बस गेट से उपलब्ध होंगे जिन्हे जरूरत के हिसाब से यात्रियों की बोर्डिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।

समान की लोडिंग अनलोडिंग के लिए दो कार्गो स्टैंड एयरपोर्ट पर 30 एकड़ में बने मल्टी माडल कार्गो हब से देश विदेश के बाजारों तक उत्पादों को पहुंचाने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग पर दो कार्गो विमानों के लिए स्टैंड बनाए गए हैं। क्रेन सिस्टम से इन स्टैंडों पर विमानों को खड़ा कर उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए लोडिंग अनलोडिंग की जा सकेगी। कार्गो हब से आपूर्ति डेटा के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए सिंगल विंडों एयरपोर्ट कार्गो कम्युनिटी सिस्टम लागू होगा।