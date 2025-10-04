नोएडा एयरपोर्ट के विस्तार की तैयारी शुरू, 14 गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण ने स्वीकृत की रकम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होने की संभावना है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1315.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अब तक 4372 करोड़ रुपये से अधिक का फंड जारी किया है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर सकते है। इसकी तैयारियां की जा रही है। यहां युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण भी एयरपोर्ट में ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। निर्माण के लिए लगातार फंड रिलीज कर रहा है। 37.5 प्रतिशत की अंशधारित के सापेक्ष में प्राधिकरण ने 31 मार्च 2025 तक कुल 4372 करोड़ 25 लाख 41 हजार 723 रुपये दिए है। इसका ब्योरा प्राधिकरण सीईओ डाॅ. लोकेश एम ने चेयरमैन दीपक कुमार के समक्ष 219 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया।

प्राधिकरण सीईओ डाॅ. लोकेश एम ने यह भी बताया कि 21 फरवरी के शासनादेश के क्रम में जेवर के ओएलएस सर्वे में शामिल रहा। इसमें ओवर हेड वाटर टैंक हटाए जाने के लिए 11.5 लाख में 37.5 प्रतिशत के हिसाब से 4 लाख 14 हजार 375 रुपये का भुगतान जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पक्ष में किया जा चुका है।

14 गांव की जमीन पर होगा एयरपोर्ट का विस्तार एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। इस क्रम में फेज-2 और फेज-3 में 14 गांव की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। यह जमीन करीब 1888 हेक्टेयर से ज्यादा है।

इसके लिए कुल 8691 करोड़ 19 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने है। इस राशि का अनुबंध के अनुसार 37.5 प्रतिशत यानी 3259 करोड़ 20 लाख रुपये प्राधिकरण को देने है। इसका ब्योरा भी बोर्ड में रखा गया। ऐसे में प्राधिकरण ने बताया कि इस राशि में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1315.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसमें पहले फेज के लिए 450 करोड़ रुपये दिए गए। यह राशि दिया जा चुका है।