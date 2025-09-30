नोएडा एयरपोर्ट तक आवाजाही होगी आसान, ईपीई और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम हुआ तेज

Language
    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:37 AM (IST)

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बन रहे इंटरचेंज और सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से पहले कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। यह इंटरचेंज हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सीधा एयरपोर्ट से जोड़ेगा।

    नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बन रही सड़क का निरीक्षण करते एनएचएआई चेयरमैन संतोष यादव।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे व ईपीई (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) को जोड़ने के लिए बन रहे इंटरचेंज का निरीक्षण किया। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बन रही आठ किमी लंबी सड़क के कार्य का भी निरीक्षण किया।

    मौके पर मौजूद अधिकारियों को इंटरचेंज व सड़क के महत्व को देखते हुए समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने परियोजना को पूरा करने में जमीन व अन्य अड़चनों के बारे में भी जानकारी ली।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए एनएचएआई जगनपुर अफजलपुर गांव के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे के 10 किमी प्वाइंट पर इंटरचेंज का निर्माण कर रहा है। चेयरमैन ने 400 करोड़ की लागत से ईपीई और यमुना एक्सप्रेसवे के कनेक्टिविटी के लिए बने रहे इंटरचेंज के क्लोवर लीफ और लूप अरेंजमेंट की प्रगति देखी।

    उन्होंने परियोजना के लिए नियुक्त अधिकारियों से निर्माण स्थल पर जमीन की स्थिति वहां मौजूद ढांचागत सुविधाओं के स्थानांतरित करने के बारे में भी जानकारी दी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंटरचेंज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम है। दोनों एक्सप्रेस के जुुड़ने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोगों को सीधे एयरपोर्ट पहुंचने में सहूलियत होगी। इसलिए एयरपोर्ट का कार्य तय समय में पूरा किया जाए।

    उन्होंने एयरपोर्ट की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ और केएमपी एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए बन रही आठ किमी लंबी व तीस मीटर चौड़ी लिंक रोड एवं 750 मीटर लंबी सेकेंडरी एक्सेस रोड की निर्माण प्रगति का भी निरीक्षण करते हुए ठेकेदार एजेंसी को समय से कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए ताकि एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से पहले ही कनेक्टिविटी का काम पूरा हो जाए।

    कार्य को समय से पूरा कराने के लिए उन्होंने अधिकारियों को यमुना प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण व प्रदेश सरकार के साथ भी समन्वय रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर एनएचएआई के अधिकारियों के अलावा यीडा के एसीईओ नगेंद्र प्रताप, ओएसडी शैलेंद्र आदि मौजूद रहे।