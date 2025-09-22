नोएडा में नवरात्रि शुरू होते ही मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे शहर में उत्सव का माहौल

जागरण संवाददाता, नोएडा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को मंदिरों में कलश स्थापना की गई। कलश पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों व पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह छह से आठ बजे के शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी को लाल चुनरी चढ़ाने मंदिरों में पहुंचे।

देवी की पूजा व दर्शन के लिए दिनभर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भी कलश स्थापना की। इसके अलावा सेक्टरों व सोसायटियों में देवी दुर्गा को समर्पित पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित की गईं। शहर भर के पंडालों में ढोल-नगाड़ों व वाद्य यंत्रों के साथ प्रतिमाएं स्थापित की गईं। नौ दिनों तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी।

शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिनभर श्रद्धालु भक्तिगीतों में डूबे रहे। मंदिरों व पंडालों को विशेष फूलों व रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। शाम होते ही मंदिर व पंडाल रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। शाम 6 बजे से ही पंडालों में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

कीर्तन के माध्यम से होगी देवी मां की आराधना

सेक्टर 40 स्थित शक्तिधाम मंदिर में देवी माँ की विशेष पूजा-अर्चना की गई, जिसके बाद कलश स्थापना और दीप प्रज्वलन किया गया। भीड़भाड़ से बचने के लिए भक्तों के दर्शन हेतु अलग-अलग कतारें लगाई गईं। व्रत के फल वितरित किए गए। पहले दिन देवी माँ का शैलपुत्री के रूप में श्रृंगार किया गया। पूरे नवरात्रि में देवी माँ के नौ स्वरूप सजे रहेंगे। भक्त नौ दिनों तक नौ देवियों के दर्शन कर सकेंगे। -आचार्य ज्ञानप्रकाश अवस्थी, शक्तिधाम मंदिर

मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे

भक्तों ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सेक्टर 20 स्थित हनुमान मंदिर का रुख किया। भक्तों ने सिंह द्वार से गुफा में प्रवेश किया और माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों ने भजन कीर्तन भी किया। देवी माँ को व्रत का भोग लगाया गया। नवरात्रि के दौरान, मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा, जिससे भक्त किसी भी समय दर्शन कर सकेंगे। - संदीप पोडवाल, महासचिव, हनुमान मंदिर

दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ पूजा-अर्चना