पत्नी की बीमारी का बिल चुकाने के लिए रचि थी साजिश, नोएडा में पशु व्यापारी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा

ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली पुलिस ने पशु व्यापारी मोहम्मद कुरैशी की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी अवनीश नागर को गिरफ्तार किया। अवनीश ने लालच में कुरैशी को पशु खरीदने के बहाने बुलाकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी और 70 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पर कर्ज था जिसे चुकाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची।

पशु व्यापारी की हत्या का आरोपित गिरफ्तार जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दनकौर कोतवाली पुलिस ने 24 सितंबर को हुई पशु व्यापारी की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए हत्यारोपित को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपित की पहचान ईकोटेक कोतवाली क्षेत्र के अमरपुर गांव के अवनीश नागर के रूप में हुई है।

रुपयों के लालच में पशु व्यापारी बिलासपुर मौहल्ला फतेहखानी के मोहम्मद कुरैशी उर्फ मोमंद की चाकू से गोंदकर हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेक दिया था। हत्या करने के बाद आरोपित मृतक की जेब से 70 हजार रुपये निकालकर फरार हो गया था।

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्यारोपित मोहम्मद कुरैशी को पशु खरीद करने के बहाने बुलाकर एनआइयू के पीछे जंगलों में ले गया था। जहां हत्यारोपित ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घर से 70 हजार लेकर गए और वापस नहीं लौटे ज्ञात हाे कि बीते मंगलवार को मोहम्मद कुरैशी पशु खरीदने के लिए घर से 70 हजार रुपये लेकर गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। फोन करने पर उनका फोन भी स्वीच आफ आ रहा था। पीड़ित स्वजन ने दनकौर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

तीन दिन बाद मोहम्मद कुरैशी का शव एनआइयू के पीछे जंगल में मिला था। पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन की सीडीआर निकाली। जिसमें अंतिम कॉल अवनीश नागर व पीड़ित परिवार के लोगों की थी। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस हत्यारोपित तक पहुंच गई। पुलिस ने शख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया।

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि हत्यारोपित अवनीश नागर मृतक मोहम्मद कुरैशी को पिछले कई सालों से जानता था। पशु व्यापारी ने उससे कई बार पशु भी खरीदे थे। अवनीश पर पैसों की देनदारी थी। जिसे चुकता करने के लिए पशु व्यापारी की हत्या की साजिश रची।

अवनीश को पता था कि पशु व्यापारी को यदि पशु खरीदने के बहाने बुलाया जाए तो वह पैसे लेकर आएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही हत्यारोपित ने पशु खरीदने के बहाने बुलाया तो मोहम्मद कुरैशी जेब में 70 हजार रुपये रखकर अपनी मोटरसाइिकल लेकर चला गया।