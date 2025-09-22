लग्जरी कार लिए नहीं थे रुपये, पर शौक की वजह से कर डाला बड़ा कांड; जामील का सच जान घूमा पुलिस का दिमाग
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में लग्जरी कार चलाने के शौकीन चोर को फेज वन थाना पुलिस ने रविवार को एजी एन्वाइयरो फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की एक फॉर्च्यूनर मॉडल की कार बरामद हुई।
पुलिस के अनुसार, उसने शौक पूरा करने के लिए कार को चोरी किया था। बिना नंबर लगाकर कार को चला था। चोरी की कार का सौदा करने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।
नोएडा सेक्टर-10 के रहने वाले अनिल कुमार की 30 अगस्त को घर के पास से हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई थी। उन्होंने फेज वन थाना पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी थी।
एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि टीम ने रविवार को थाना क्षेत्र से चोरी की फॉर्च्यूनर कार के साथ बिहार कैमूर के बड़ी तकिया गांव के जमील अंसारी को गिरफ्तार किया।
वहीं, पूछताछ में पता चला है कि वह लग्जरी कारों का शौक रखता है, लेकिन पैसे न होने के कारण लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद पाता है। अपना शौक पूरा करने के लिए लग्जरी गाडियों की रेकी करता है। फिर मौका पाकर उनको चोरी करता है। कुछ समय तक गाड़ी की नंबर प्लेट हटाकर चलाता है। चोरी की गाड़ी के अच्छे दाम मिलने पर उसको बेच देता है।
इससे मिली रकम से अपने शौक पूरे करता है। उस पर दिल्ली और नोएडा में वाहन चोरी के दो मुकदमे दर्ज हैं। तीन लग्जरी कार उसने चुराई थी। वह 2024 में दिल्ली से जेल भी जा चुका है।
