लग्जरी कार लिए नहीं थे रुपये, पर शौक की वजह से कर डाला बड़ा कांड; जामील का सच जान घूमा पुलिस का दिमाग

नोएडा पुलिस ने लग्जरी कार के शौकीन एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। आरोपी जमील अंसारी शौक पूरा करने के लिए लग्जरी गाड़ियां चुराता था। वह पहले भी वाहन चोरी के मामलों में शामिल रहा है और जेल जा चुका है। पुलिस ने उसे एजी एन्वाइरो फैक्ट्री के पास से पकड़ा।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में लग्जरी कार चलाने के शौकीन चोर को फेज वन थाना पुलिस ने रविवार को एजी एन्वाइयरो फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की एक फॉर्च्यूनर मॉडल की कार बरामद हुई।

पुलिस के अनुसार, उसने शौक पूरा करने के लिए कार को चोरी किया था। बिना नंबर लगाकर कार को चला था। चोरी की कार का सौदा करने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। नोएडा सेक्टर-10 के रहने वाले अनिल कुमार की 30 अगस्त को घर के पास से हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई थी। उन्होंने फेज वन थाना पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी थी।