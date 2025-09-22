Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लग्जरी कार लिए नहीं थे रुपये, पर शौक की वजह से कर डाला बड़ा कांड; जामील का सच जान घूमा पुलिस का दिमाग

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:21 AM (IST)

    नोएडा पुलिस ने लग्जरी कार के शौकीन एक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। आरोपी जमील अंसारी शौक पूरा करने के लिए लग्जरी गाड़ियां चुराता था। वह पहले भी वाहन चोरी के मामलों में शामिल रहा है और जेल जा चुका है। पुलिस ने उसे एजी एन्वाइरो फैक्ट्री के पास से पकड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    लग्जरी कार चलाने का शौकीन चोर फॉर्च्यूनर कार संग पकड़ा। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में लग्जरी कार चलाने के शौकीन चोर को फेज वन थाना पुलिस ने रविवार को एजी एन्वाइयरो फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की एक फॉर्च्यूनर मॉडल की कार बरामद हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, उसने शौक पूरा करने के लिए कार को चोरी किया था। बिना नंबर लगाकर कार को चला था। चोरी की कार का सौदा करने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।

    नोएडा सेक्टर-10 के रहने वाले अनिल कुमार की 30 अगस्त को घर के पास से हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई थी। उन्होंने फेज वन थाना पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी थी।

    एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि टीम ने रविवार को थाना क्षेत्र से चोरी की फॉर्च्यूनर कार के साथ बिहार कैमूर के बड़ी तकिया गांव के जमील अंसारी को गिरफ्तार किया।

    वहीं, पूछताछ में पता चला है कि वह लग्जरी कारों का शौक रखता है, लेकिन पैसे न होने के कारण लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद पाता है। अपना शौक पूरा करने के लिए लग्जरी गाडियों की रेकी करता है। फिर मौका पाकर उनको चोरी करता है। कुछ समय तक गाड़ी की नंबर प्लेट हटाकर चलाता है। चोरी की गाड़ी के अच्छे दाम मिलने पर उसको बेच देता है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के शातिरों ने की थी मंदिर और सोसायटी में चोरी, पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोचा

    इससे मिली रकम से अपने शौक पूरे करता है। उस पर दिल्ली और नोएडा में वाहन चोरी के दो मुकदमे दर्ज हैं। तीन लग्जरी कार उसने चुराई थी। वह 2024 में दिल्ली से जेल भी जा चुका है।