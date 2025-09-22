Language
    दिल्ली के शातिरों ने की थी मंदिर और सोसायटी में चोरी, पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोचा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:54 AM (IST)

    नोएडा सेक्टर 62 में फ्लैट और मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। दिल्ली के तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी का सामान नकदी और कार बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि ये चोर पहले भी कई वारदातों में शामिल रहे हैं और गिरोह का सरगना बबलू है। निठारी गांव में भी इन्होंने चोरी की थी।

    नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस की गिरफ्त में मंदिर व सोसायटी से चोरी करने के आरोपित। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 62 की सोसायटी के बंद पड़े फ्लैट व मंदिर में 10 सितंबर को हुई चोरी दिल्ली के तीन शातिर चोरों ने की थी। पुलिस ने चोरी करने वाले तीनों चोरों को शनिवार रात डी पार्क के पास से गिरफ्तार किया।

    उनके पास से चोरी में प्रयुक्त कार, चार नंबर प्लेट, एलईडी टीवी, पाजेब, कटोरी, आठ घड़ी, पांच गिलास, ब्रेसलेट, लैपटाप, 3300 रुपये, आठ चांदी के सिक्के, दो बाली, एक कटर व दो अदद पेचकस बरामद हुए। तीनों चोरी करने में कार से वारदात करने जाते हैं। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान और तलाश में जुटी है।

    एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान दिल्ली भलस्वा डेयरी पूरन बांस कालोनी के मोनू उर्फ अनिल, बब्लू उर्फ कलुआ उर्फ संतोष उर्फ सोमचंद उर्फ पंकज उर्फ कल्टा व दिल्ली रोहिणी के प्रह्लाद विहार के रघु उर्फ गोलू उर्फ रौकी उर्फ कुलदीप उर्फ पवन के रूप में हुई। इनसे चोरी का माल बरामद हुआ।

    पूछताछ में पता चला है कि बब्लू उर्फ कलुआ उर्फ संतोष उर्फ सोमचंद उर्फ पंकज गिरोह का सरगना है। तीनों सेक्टर 62 के फ्लेैक्स अपार्टमेंट की दीवार के तार काटकर सोसाइटी के अंदर घुसे थे। बंद पड़े फ्लैट की कुंडी काटकर फ्लैट में घुसे थे। वहां से दो एलईडी, कुछ नकदी, सिक्के, घडियां, बर्तन पुराने चांदी के सिक्के, लैपटाप व अन्य सामान चोरी किया था।

    उसी रात में तीनों ने मिलकर पड़ोस की एक सोसायटी के मंदिर के दान पात्र से कुछ नकदी भी चोरी की थी। फिर दिल्ली भाग गए थे। चोरी के सामान में से एक एलईडी व कुछ सामान अपनी मजबूरी बताकर राह चलते अनजान व्यक्ति को बेच दिया था।

    उससे मिली रकम को आपस में बांट लिया था जबकि मंदिर के दान पात्र से चोरी नकदी तीनों खर्च कर दी थी। बब्लू उर्फ कलुआ उर्फ सोमचन्द्र उर्फ पंकज पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 19, घु उर्फ गोली उर्फ कुलदीप उर्फ पवन पर 15 व मोनू उर्फ अनिल पर एक मुदकमा दर्ज है।

    निठारी गांव में भी की थी चोरी

    थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि तीनाें ने 23 जून को सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के निठारी गांव में भी चोरी की थी। वहां एक मकान से नकदी व सोने-चांदी के गहने चोरी किए थे। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज है।