    नोएडा में जल्द बनेगा भगवान परशुराम भवन, युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:26 PM (IST)

    नोएडा में भगवान परशुराम भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा। सेक्टर 108 में हुई एक बैठक में राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इस पर सहमति जताई। ब्राह्मण समाज के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी चर्चा हुई। परिषद शहर में तेजी से विस्तार कर रही है और जल्द ही परशुराम भवन की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

    नोएडा में भगवान परशुराम भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा। एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में जल्द ही भगवान परशुराम भवन बनाया जाएगा। सोमवार को सेक्टर 108 स्थित राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा के आवास पर हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। समाज के उत्थान और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई।

    राष्ट्रीय परशुराम परिषद की कार्यकारिणी का शहर में तेजी से विस्तार हो रहा है। हाल के दिनों में सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग परिषद में शामिल हुए हैं। ब्राह्मण समाज की बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से शहर में परशुराम भवन बनाने पर सहमति जताई। जल्द ही कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

    युवा ब्राह्मणों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता लक्ष्मण शर्मा प्रधान, सुरेश शर्मा, नीरज शर्मा और विनोद शर्मा ने की। बैठक में शामिल एडवोकेट ललित शर्मा और उनकी टीम को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया।

    इस दौरान अजय शर्मा, ज्ञानेंद्र शर्मा, दिनेश कुमार तिवारी, हरिदत्त शर्मा, मनीष शर्मा, सुधीर शर्मा, महेंद्र शर्मा, राकेश शर्मा, मनमोहन शर्मा, शिंगा पंडित, सतेंद्र शर्मा, दिनेश शर्मा, दीपेश शर्मा आदि मौजूद रहे।