Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida News: जेवर के 300 किसानों को मिलेगा 25 लाख मुआवजा, यमुना में आई बाढ़ में डूबी थी फसलें

    By manoj kumar sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:51 AM (IST)

    जेवर में यमुना की बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन 317 किसानों की 145 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रहा है और नुकसान का आकलन कर रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा लेकिन जलभराव के कारण सर्वे में देरी हो रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अगस्त माह में यमुना में आई बाढ़ के पानी में डूबी किसानों की फसलें। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना में आई बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन फसलों का सर्वे करा रहा है। सोमवार तक प्रशासन ने जेवर के लगभग दस गांव में 317 किसानों की फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोर्टल पर फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में दी जाने वाली मुआवजा राशि भी दिख रही है। कुछ गांव में जलभराव की वजह से तहसील और सर्वे लेखपाल सर्वे का काम पूरा नहीं कर पाए है सभी किसानों की फसलों में हुए नुकसान का सर्वे के बाद प्रदेश सरकार मुआवजा देगी।

    अगस्त माह में हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद जेवर तहसील के कई गांव की खेती बाढ़ के पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो गई थी। किसानों के खेतों में परमल, लौकी, काशीफल और धान के अलावा पशुओं के चारे की फसलों में जल जमाव की वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी।

    गांव का नाम किसान मुआवजा धनराशि रुपये में
    करौली खादर 16 152011
    सिरौली खादर 6 20282
    झुप्पा 109 1056516
    महेन्दीपुर खादर 70 378826
    कानीगढी 13 70423
    शमशमनगर 50 510210
    तकीपुर खादर 15 65751
    रन्हेरा (अति वर्षा) 10 60862

    किसानों ने बाढ़ के पानी में डूबने से हुई फसलों की बर्बादी की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग उठाई थी। तहसील प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित 317 किसानों की 145 हेक्टेयर जमीन में फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान मानते हुए सर्वे रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

    लगभग 300 किसानों का सर्वे कर लिया गया है गोविंदगढ,सिरसा,फलैदा खादर,अमरपुर पलाका,अनवरगढ खादर सहित सभी गांव में अभी किसानों की फसलों के सर्वे का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर अभी भी बाढ़ का पानी जमा होने की वजह से सर्वे कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सर्वे कार्य पूरा कराते हुए सभी प्रभावित किसानों को नुकसान की क्षतिपूर्ति धनराशि का आंकलन कराया जा रहा है।

    - अभय कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी जेवर