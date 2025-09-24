Noida News: जेवर के 300 किसानों को मिलेगा 25 लाख मुआवजा, यमुना में आई बाढ़ में डूबी थी फसलें

जेवर में यमुना की बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन 317 किसानों की 145 हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर रहा है और नुकसान का आकलन कर रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा लेकिन जलभराव के कारण सर्वे में देरी हो रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।

जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना में आई बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन फसलों का सर्वे करा रहा है। सोमवार तक प्रशासन ने जेवर के लगभग दस गांव में 317 किसानों की फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।

पोर्टल पर फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में दी जाने वाली मुआवजा राशि भी दिख रही है। कुछ गांव में जलभराव की वजह से तहसील और सर्वे लेखपाल सर्वे का काम पूरा नहीं कर पाए है सभी किसानों की फसलों में हुए नुकसान का सर्वे के बाद प्रदेश सरकार मुआवजा देगी।

अगस्त माह में हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद जेवर तहसील के कई गांव की खेती बाढ़ के पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो गई थी। किसानों के खेतों में परमल, लौकी, काशीफल और धान के अलावा पशुओं के चारे की फसलों में जल जमाव की वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी।

गांव का नाम किसान मुआवजा धनराशि रुपये में करौली खादर 16 152011 सिरौली खादर 6 20282 झुप्पा 109 1056516 महेन्दीपुर खादर 70 378826 कानीगढी 13 70423 शमशमनगर 50 510210 तकीपुर खादर 15 65751 रन्हेरा (अति वर्षा) 10 60862 किसानों ने बाढ़ के पानी में डूबने से हुई फसलों की बर्बादी की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग उठाई थी। तहसील प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित 317 किसानों की 145 हेक्टेयर जमीन में फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान मानते हुए सर्वे रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी है।