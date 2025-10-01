Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेट पर क्लिप देख भारत आईं इजरायल की थालिया ने ग्रेनो में देखी रामलीला, बोलीं-मंच पर साक्षात भगवान

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:55 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रामलीला का मंचन देखने इजरायल से थालिया नामक महिला आईं। उन्होंने यूट्यूब पर लाइव मंचन देखने के बाद वास्तविक मंचन देखने की इच्छा जताई। थालिया ने बताया कि उन्हें भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि है और रामलीला का मंचन देखकर उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ गई है। श्रीरामलीला सेवा ट्रस्ट द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    इंटरनेट मीडिया पर लाइव देख इजरायल से ग्रेनो वेस्ट रामलीला देखने पहुंची थालिया

    आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। भारत में विविध संस्कृति के बावजूद यहां की संस्कृति विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विभिन्न त्योहार, रीति रिवाज, खान-पान, भाषाओं के बारे में जानने और समझने के लिए विदेशी उत्सुक रहते हैं। इसी का एक उदाहरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी-दो स्थित राधा-कृष्ण पार्क में आयोजित रामलीला परिसर में देखने को मिला। इजरायल में बैठे रामलीला का लाइव मंचन यूट्यूब पर देखने के बाद वास्तविक मंचन देखने के लिए इजरायल की थालिया ग्रेनो वेस्ट की रामलीला परिसर में आईं और उन्होंने रामलीला का मंचन बड़े उत्सुकता के साथ लगातार दो दिनों तक देखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इजरायल की नागरिक थालिया ने बताया कि वह भारत की संस्कृति में काफी रुचि रखती हैं। यहां के बारे में बहुत कुछ पढ़ कर जानने और समझने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें रामलीला का मंचन पहले तो यूट्यूब पर लाइव देखा था, फिर मन किया कि वह वास्तविक तौर पर देखें और वह अपने मित्र आशुतोष के साथ यहां पर आईं। आशुतोष वैसे तो बिहार के निवासी हैं, लेकिन इस समय एनआरआई हैं।

    आशुतोष के साथ आईं थालिया ने बताया कि जब वह रामलीला का मंचन देख रहीं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मंचन करने वाले पात्र वाकई में बिल्कुल भगवान के स्वरूप में आ गए हों। थालिया का कहना था कि उन्हें रामलीला का मंचन बहुत ही अच्छा और भव्य लगा। उन्होंने जो दो दिनों तक रामलीला का मंचन देखा है उससे भगवान के प्रति और अधिक श्रद्धा भावना और भक्ति बढ़ गई है।

    ग्रेनो वेस्ट में आयोजित होने वाली रामलीला का आयोजन श्रीरामलीला सेवा ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि जब उन्होंने भी विदेशी शैलानियों का रामलीला का मंचन देखते हुए देखा मन से काफी अच्छा लगा, जब उनसे बात की तो लगा कि वाकई में हमारे धर्म को विदेश में भक्ति और भावना की नजर से देखा जा रहा है और मान रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले बड़ी सफलता, डीजीसीए सर्वे पूरा, जल्द मिलेगा एयरो ड्रम लाइसेंस