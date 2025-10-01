इंटरनेट पर क्लिप देख भारत आईं इजरायल की थालिया ने ग्रेनो में देखी रामलीला, बोलीं-मंच पर साक्षात भगवान

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रामलीला का मंचन देखने इजरायल से थालिया नामक महिला आईं। उन्होंने यूट्यूब पर लाइव मंचन देखने के बाद वास्तविक मंचन देखने की इच्छा जताई। थालिया ने बताया कि उन्हें भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि है और रामलीला का मंचन देखकर उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ गई है। श्रीरामलीला सेवा ट्रस्ट द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है।

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। भारत में विविध संस्कृति के बावजूद यहां की संस्कृति विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विभिन्न त्योहार, रीति रिवाज, खान-पान, भाषाओं के बारे में जानने और समझने के लिए विदेशी उत्सुक रहते हैं। इसी का एक उदाहरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी-दो स्थित राधा-कृष्ण पार्क में आयोजित रामलीला परिसर में देखने को मिला। इजरायल में बैठे रामलीला का लाइव मंचन यूट्यूब पर देखने के बाद वास्तविक मंचन देखने के लिए इजरायल की थालिया ग्रेनो वेस्ट की रामलीला परिसर में आईं और उन्होंने रामलीला का मंचन बड़े उत्सुकता के साथ लगातार दो दिनों तक देखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इजरायल की नागरिक थालिया ने बताया कि वह भारत की संस्कृति में काफी रुचि रखती हैं। यहां के बारे में बहुत कुछ पढ़ कर जानने और समझने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें रामलीला का मंचन पहले तो यूट्यूब पर लाइव देखा था, फिर मन किया कि वह वास्तविक तौर पर देखें और वह अपने मित्र आशुतोष के साथ यहां पर आईं। आशुतोष वैसे तो बिहार के निवासी हैं, लेकिन इस समय एनआरआई हैं।

आशुतोष के साथ आईं थालिया ने बताया कि जब वह रामलीला का मंचन देख रहीं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मंचन करने वाले पात्र वाकई में बिल्कुल भगवान के स्वरूप में आ गए हों। थालिया का कहना था कि उन्हें रामलीला का मंचन बहुत ही अच्छा और भव्य लगा। उन्होंने जो दो दिनों तक रामलीला का मंचन देखा है उससे भगवान के प्रति और अधिक श्रद्धा भावना और भक्ति बढ़ गई है।