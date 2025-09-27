भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई वैश्विक पहचान, दुनिया के शीर्ष साइंटिस्ट्स में नोएडा के 112 वैज्ञानिक शामिल

ग्रेटर नोएडा के वैज्ञानिक डॉ. एसपी द्विवेदी दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। वे अंडे के छिलके और चमड़े के कचरे को एल्यूमीनियम में उपयोग करने पर शोध कर रहे हैं। प्रयागराज के डॉ. सुमित तिवारी सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर के 112 वैज्ञानिक शामिल हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह लिस्ट तैयार की है।

गजेंद्र पांडे, ग्रेटर नोएडा। भारतीय वैज्ञानिक वैश्विक स्तर पर शोध में अपनी पहचान बना रहे हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित लॉयड्स के वैज्ञानिक डॉ. एसपी द्विवेदी, जो दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक अपशिष्ट, जैसे अंडे के छिलके और क्रोम युक्त चमड़े के अपशिष्ट, का एल्युमीनियम मिश्रित सामग्रियों में उपयोग पर शोध करते हैं।

यह स्वच्छ पर्यावरण और औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रयागराज के वैज्ञानिक डॉ. सुमित तिवारी सौर तापीय प्रणालियों पर शोध करते हैं। दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों में भारत के 5,239, उत्तर प्रदेश के 586 और गौतम बुद्ध नगर जिले के 112 वैज्ञानिक शामिल हैं।

2025 की यह सूची दुनिया भर के नौ मिलियन से अधिक वैज्ञानिकों के आंकड़ों पर आधारित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा संकलित किया गया था। प्रकाशन कंपनी एल्सेवियर द्वारा 20 सितंबर को जारी की गई यह सूची पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित है।

रैंकिंग का निर्धारण कंपोजिट साइटेशन इंडिकेटर (सी-स्कोर) के आधार पर किया जाता है। इसमें सात प्रमुख मानदंड शामिल हैं, जिनमें एच-इंडेक्स, सह-लेखक समायोजित एच-इंडेक्स, प्रथम लेखक के रूप में प्रकाशित लेखों की संख्या, करियर-लंबी अवधि और वार्षिक प्रभाव शामिल हैं। यह सूची शोध-आधारित है। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय वैज्ञानिकों का शामिल होना वैश्विक मंच पर उनकी बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है।

गौतम बुद्ध नगर के इन विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है। गौतम बुद्ध नगर के 15 संस्थानों के 122 वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हैं। इनमें एमिटी विश्वविद्यालय के 46, शारदा विश्वविद्यालय के 11, बेनेट के 10, शिव नादर के 9, जेपी के 9, गलगोटिया के 4, जीएल बजाज के 4, जयपुरिया के 2, लॉयड्स के 2, यूनाइटेड कॉलेज के 1, सिम्बायोसिस के 1, शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 1, नोएडा इंस्टीट्यूट के 1 और आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 1 वैज्ञानिक शामिल हैं।

बेंगलुरु स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सबसे ज़्यादा 117 वैज्ञानिक हैं। भारत के बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में सबसे ज़्यादा 117 वैज्ञानिक हैं। इसके बाद आईआईटी दिल्ली में 107, आईआईटी खड़गपुर में 93 और आईआईटी कानपुर में 54 वैज्ञानिक हैं।

शोध से अपशिष्ट से बनी एल्युमीनियम-आधारित सामग्री उपयोगी ग्रेटर नोएडा स्थित लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन और वैज्ञानिक डॉ. एसपी द्विवेदी को दुनिया में 201वां स्थान मिला है। अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग पर उनके शोध से विकास और हरित विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है।

उनके शोध ने पर्यावरण के लिए हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों, जैसे अंडे के छिलके और क्रोम युक्त चमड़े के अपशिष्ट, जो अपघटित होने पर काफी प्रदूषण फैलाते हैं, का एल्युमीनियम मिश्रित सामग्रियों में सफलतापूर्वक उपयोग किया है। उन्होंने गन्ने की खोई, चावल की भूसी की राख, फ्लाई ऐश और पिसाई के गाद पर भी शोध किया है। इन अध्ययनों से पर्यावरण को लाभ हुआ है। अपशिष्ट से प्राप्त एल्युमीनियम का उपयोग विमानन उद्योग और ऑटोमोटिव निर्माण में किया जा रहा है।