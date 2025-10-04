ढाबा कर्मी की पीट-पीट कर बेरहमी से हत्या, खाना खाने पहुंचे तीन युवकों के साथ हुआ था झगड़ा
ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में खाने को लेकर हुए विवाद में तीन युवकों ने ढाबा कर्मी नीटू को पीट-पीटकर घायल कर दिया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को गौर सिटी-2 पुलिस चौकी अंतर्गत संचालित गोपाल जी ढाबा में खाने को लेकर विवाद हो गया।
तीन युवकों ने ढाबे पर काम करने वाले सहारनपुर निवासी ढाबा कर्मी नीटू को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान ढाबा कर्मी की अस्पताल में मौत हो गई।
पुलिस आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
ढाबा संचालक वरुण कौशिक ने डायल 112 पर सूचना दी कि दोपहर में तीन युवक खाना खाने पहुंचे थे।
किसी बात को लेकर ढाबा पर काम कर रहे सहारनपुर में रहने वाले कर्मचारी नीटू से विवाद हो गया। आरोपियों ने नीटू को लात-घूसों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
लोगों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो जान माल की धमकी देते हुए भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन घायल को अस्पताल पहुंचाया।
वहां इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी ने बताया पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।
