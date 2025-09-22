Noida Crime: फैक्ट्री में कर्मी ने अपने साथियों संग मिलकर किए फैब्रिक रोल चोरी, पुलिस ने 4 चोर को दबोचे

नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री से डेनिम फैब्रिक के 30 रोल चोरी हो गए। पुलिस ने फैक्ट्री के कर्मचारी सोनू और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का माल और टेंपो बरामद हुआ। सोनू ने चोरी की योजना बनाई और सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे। चोरी का माल दिल्ली में बेचा जाता था। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया।

जागरण संवाददाता, नोएडा। पिछले हफ्ते सेक्टर 63 स्थित कल्प्ट्रिस फैशन एंड लाइफस्टाइल नामक एक कपड़ा फैक्ट्री से डेनिम फ़ैब्रिक के 30 रोल चोरी हो गए। एक कर्मचारी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर इन्हें चुराया था। पुलिस ने सेक्टर 63 अंडरपास से चारों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से डेनिम फ़ैब्रिक के सात रोल, चोरी में इस्तेमाल किया गया एक टेंपो और 55,000 रुपये बरामद किए गए। आरोपियों को नोएडा से दिल्ली सामान ले जाते समय पकड़ा गया।

फैक्ट्री मालिक की शिकायत पर नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। चोरी में कर्मचारी सोनू दास की भूमिका संदिग्ध थी। सर्विलांस की मदद से जाँच की गई, जिसके बाद सोनू और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

थाना प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान बिहार के वैशाली जिले के मोदीपोखर गाँव निवासी सोनू दास, उन्नाव के तुबरापुर गाँव निवासी कृपाशंकर, हापुड़ के सलाई गाँव निवासी सद्दाम और बरेली के जामंतरामपुर गाँव निवासी नसीम के रूप में हुई है।

सोनू फिलहाल नोएडा के सेक्टर 63 में, कृपाशंकर नोएडा के छिजारसी में, सद्दाम गाजियाबाद के मसूरी में और एकता विहार, फरीदाबाद में किराए पर रह रहा था। पूछताछ में पता चला कि सोनू दास फैक्ट्री में केयरटेकर का काम करता है। उसी ने चोरी की योजना बनाई थी। उसने कबाड़ी सद्दाम, दुकानदार नसीम और टेंपो चालक कृपाशंकर को इसमें शामिल किया था।