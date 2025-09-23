Language
    ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, इन तीन जगहों पर खुल गए फास्ट चार्जिंग स्टेशन

    By Arvind Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:01 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले तीन ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं जिनकी क्षमता 540 किलोवाट है। यहां एक साथ 12 वाहन चार्ज हो सकते हैं और 30 मिनट में 20-80% बैटरी चार्ज करने का दावा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एनपीसीएल को भूमि प्रदान की है।

    यूपीआइटीएस से पहले ग्रेटर नोएडा में तीन ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू। जागरण

    जागरन संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बुनियादी ढांचा चार्ज करना विकसित करना शुरू हो गया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से पहले, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने शहर में तीन ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं और उन्हें शुरू किया है। तीन स्टेशनों की क्षमता 540 किलोवाट है। 12 वाहनों की बैटरी एक साथ चार्ज की जा सकती है।

    एनपीसीएल का दावा है कि 20 से 80 प्रतिशत वाहनों की बैटरी तीस मिनट में चार्ज की जाएगी। इसके लिए, ड्राइवरों से प्रति यूनिट रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चार्जिंग स्टेशन के लिए एनपीसीएल को दस -वर्ष की अवधि के लिए भूमि प्रदान की है।

    UPITS 25 सितंबर को भारत एक्सपो मार्ट में शुरू होता है। बड़ी संख्या में लोग भी ईवी तक पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के निर्देशों पर, एनपीसीएल ने यह सुनिश्चित करने के लिए तीन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं कि उन्हें वाहन को चार्ज करने में कोई असुविधा नहीं है।

    पहला स्टेशन भारत एक्सपो मार्ट के करीब स्थापित किया गया है, जो शारदा विश्वविद्यालय के पास दूसरा स्टेशन है और तीसरा सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क के पास है। चार्जिंग स्टेशन छह अंकों से लैस हैं। इसमें 120 किलोवाट और 60 फोर्टवैट फास्ट चार्जर हैं।

    कंपनी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि चार -व्हीलेर ईवी बैटरी को 30 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत चार्ज किया जा सकता है। व्यक्तिगत और वाणिज्यिक दोनों ड्राइवर दोनों इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। अधिभार, शॉर्ट सर्किट और सर्ज सुरक्षा, वास्तविक समय की निगरानी, ​​आरएफआईडी प्रमाणीकरण और डिजिटल भुगतान के लिए सुविधाएं हैं।

    ड्राइवरों को 17 रुपये की दर से जीएसटी और 17 रुपये का भुगतान करना होगा। एनपीसीएल ऐस डिविनो, स्टालर और पुरवानचाल हाइट्स सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। कई अन्य समाजों में ईवी चार्जिंग स्टेशन चल रहा है।