    पूर्व डीजीपी की पोस्ट ने लखनऊ तक मचाई हलचल, बैकफुट पर आया प्राधिकरण… नोएडा में जलेगा रावण का पुतला

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण द्वारा दशहरा उत्सव पर लगाई रोक के बाद पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट ने लखनऊ तक हलचल मचा दी। प्राधिकरण ने एनजीटी का हवाला देते हुए रावण दहन पर रोक लगाई थी जिसके बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। उद्यान निदेशक ने उत्सव की अनुमति दे दी है और संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

    पूर्व डीजीपी की पहल के चलते मनेगा दशहरा उत्सव पर रोक हटाई

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का हवाला देकर दशहरा उत्सव मनाने पर रोक लगा दी। आदेश में कहा गया कि पार्क में मेघनाद, कुंभकरण व रावण का पुतला दहन नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं। कहीं हम इस्लामिक स्टेट के निवासी तो नहीं हैं। 

    इंटरनेट मीडिया एक्स पर उत्तर प्रदेश पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पोस्ट ने नोएडा से लखनऊ तक हलचल मचा दी। इसके बाद प्राधिकरण को बैकफुट पर आना पड़ा। 

    नोएडा प्राधिकरण के सहायक उद्यान निदेशक मुकेश कुमार ने 30 सितंबर को आरडब्ल्यूए को एक आदेश जारी कर दिया कि उत्सव पार्क में दशहरा नहीं मनाया जाएगा। पार्क में रावण के पुतला दहन भी नहीं होगा। 

    सहायक उद्यान निदेशक ने किसी शीर्ष अधिकारी से अनुमति तक नहीं ली। चहेते ठेकेदारों की ब्लैक लिस्ट कंपनी को गलत तरीके से टेंडर देने पर कार्मिक विभाग से अटैच थे। उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह ने आरडब्ल्यूए को दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति दे दी। 

    नोटिस का डैमेज कंट्रोल कर उद्यान सहायक निदेशक मुकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। देर रात प्राधिकरण के आफिशियल एक्स हैंडल से नोटिस का खंडन किया। इसमें कहा कि यह नोटिस गलत जारी हुआ है। 

    हायक निदेशक मुकेश कुमार का कहना है कि आदेश जारी करने से पहले उपनिदेशक राजेंद्र सिंह को बताया था। पार्क की हरियाली खराब न हो जाए, इसलिए आदेश पत्र जारी किया गया। 

    उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का कहना है कि यदि लोग दशहरा उत्सव पार्क, सेक्टर, सोसायटी में नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे, ये बताया जाए। मुख्यमंत्री के स्पेशल ड्यूटी आफिसर को प्रकरण की शिकायत भेजी है। 

    नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी का कहना है कि किसी को दशहरा उत्सव करने से नहीं रोका गया है। जिन्होंने पार्क में उत्सव करने की अनुमति मांगी, उन्हें प्रदान कर दी गई है। संबंधित को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।