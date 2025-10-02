पूर्व डीजीपी की पोस्ट ने लखनऊ तक मचाई हलचल, बैकफुट पर आया प्राधिकरण… नोएडा में जलेगा रावण का पुतला

नोएडा प्राधिकरण द्वारा दशहरा उत्सव पर लगाई रोक के बाद पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट ने लखनऊ तक हलचल मचा दी। प्राधिकरण ने एनजीटी का हवाला देते हुए रावण दहन पर रोक लगाई थी जिसके बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। उद्यान निदेशक ने उत्सव की अनुमति दे दी है और संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का हवाला देकर दशहरा उत्सव मनाने पर रोक लगा दी। आदेश में कहा गया कि पार्क में मेघनाद, कुंभकरण व रावण का पुतला दहन नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं। कहीं हम इस्लामिक स्टेट के निवासी तो नहीं हैं।

इंटरनेट मीडिया एक्स पर उत्तर प्रदेश पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पोस्ट ने नोएडा से लखनऊ तक हलचल मचा दी। इसके बाद प्राधिकरण को बैकफुट पर आना पड़ा। नोएडा प्राधिकरण के सहायक उद्यान निदेशक मुकेश कुमार ने 30 सितंबर को आरडब्ल्यूए को एक आदेश जारी कर दिया कि उत्सव पार्क में दशहरा नहीं मनाया जाएगा। पार्क में रावण के पुतला दहन भी नहीं होगा। सहायक उद्यान निदेशक ने किसी शीर्ष अधिकारी से अनुमति तक नहीं ली। चहेते ठेकेदारों की ब्लैक लिस्ट कंपनी को गलत तरीके से टेंडर देने पर कार्मिक विभाग से अटैच थे। उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह ने आरडब्ल्यूए को दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति दे दी।

नोटिस का डैमेज कंट्रोल कर उद्यान सहायक निदेशक मुकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। देर रात प्राधिकरण के आफिशियल एक्स हैंडल से नोटिस का खंडन किया। इसमें कहा कि यह नोटिस गलत जारी हुआ है।