ग्रेटर नोएडा में 70 फीट के रावण के पुतले का होगा दहन, आसमान में दिखेगी रंग-बिरंगी इको-फ्रेंडली आतिशबाजी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व पूरे देशभर में बृहस्पतिवार को हर्षाेल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर हो रही राम लीलाओं में रावण-कुंभकरण और मेघनाद के पुतले फूंके जाएंगे और जमकर रंगबिरंगी इको-फ्रेंडली आतिशबाजी देखने को मिलेगी। इस मौके पर लोग प्रति वर्षों की तरह इस वर्ष भी खुशियां मनाएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराएंगे।

ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र साइट चार की रामलीला

पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

रावण 70 08 बजे

कुंभकरण 65 08 बजे

मेघनाद 60 08 बजे

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के राधाकृष्ण पार्क की रामलीला

पुतला ऊंचाई दहन का समय (शाम)

रावण 65 08 बजे

कुंभकरण 55 08 बजे

मेघनाद 55 08 बजे

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई एक की रामलीला

पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

रावण 60 08 बजे

कुंभकरण 55 08 बजे

मेघनाद 55 08 बजे

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की रामलीला

पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

रावण 65 07 बजे

कुंभकरण 60 07 बजे

मेघनाद 55 07 बजे

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की रामलीला

पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

रावण 65 08:30 बजे

कुंभकरण 60 08:30 बजे

मेघनाद 55 08:30 बजे

ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा की रामलीला

पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

रावण 70 06 बजे

कुंभकरण 60 06 बजे

मेघनाद 50 06 बजे

ग्रेटर नोएडा के दादरी की रामलीला

पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

रावण 65 10 बजे

कुंभकरण 60 10 बजे