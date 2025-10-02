Language
    ग्रेटर नोएडा में 70 फीट के रावण के पुतले का होगा दहन, आसमान में दिखेगी रंग-बिरंगी इको-फ्रेंडली आतिशबाजी

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:37 AM (IST)

    आज पूरे देश में दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर रावण कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। साइट चार और रबुपुरा में सबसे ऊंचे 70 फीट के रावण के पुतले जलाए जाएंगे। विभिन्न स्थानों पर इको-फ्रेंडली आतिशबाजी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा।

    ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई एक की रामलीला। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व पूरे देशभर में बृहस्पतिवार को हर्षाेल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर हो रही राम लीलाओं में रावण-कुंभकरण और मेघनाद के पुतले फूंके जाएंगे और जमकर रंगबिरंगी इको-फ्रेंडली आतिशबाजी देखने को मिलेगी। इस मौके पर लोग प्रति वर्षों की तरह इस वर्ष भी खुशियां मनाएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराएंगे।

    ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र साइट चार की रामलीला

    पुतला     ऊंचाई    दहन का समय(शाम)

    रावण       70           08 बजे

    कुंभकरण  65          08 बजे

    मेघनाद     60       08 बजे

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट के राधाकृष्ण पार्क की रामलीला

    पुतला ऊंचाई दहन का समय (शाम)

    रावण 65 08 बजे

    कुंभकरण 55 08 बजे

    मेघनाद 55 08 बजे

    ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई एक की रामलीला

    पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

    रावण 60 08 बजे

    कुंभकरण 55 08 बजे

    मेघनाद 55 08 बजे

    ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की रामलीला

    पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

    रावण 65 07 बजे

    कुंभकरण 60 07 बजे

    मेघनाद 55 07 बजे

    ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की रामलीला

    पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

    रावण 65 08:30 बजे

    कुंभकरण 60 08:30 बजे

    मेघनाद 55 08:30 बजे

    ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा की रामलीला

    पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

    रावण 70 06 बजे

    कुंभकरण 60 06 बजे

    मेघनाद 50 06 बजे

    ग्रेटर नोएडा के दादरी की रामलीला

    पुतला ऊंचाई दहन का समय(शाम)

    रावण 65 10 बजे

    कुंभकरण 60 10 बजे