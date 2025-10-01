राहुल-अखिलेश और ममता बनर्जी को बताया 'राक्षस', आगबबूला हुए सपा नेता और राजनीति शुरू

नोएडा में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर एक विवादित पोस्ट से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने आपत्ति जताते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पोस्ट में राहुल गांधी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को रक्षा के रूप में दिखाया गया है जबकि नरेंद्र मोदी को हवन करते हुए दर्शाया गया है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित पोस्ट से सरगर्मी बढ़ गई है। सपा समेत अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताकर डीजीपी और यूपी पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सोशल मीडिया अकाउंट पर यह विवादित पोस्ट मानव जोगी नोएडा के नाम से की गई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रक्षा का रूप दिया गया है, जबकि इसी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवन में आहुति डालते हुए दिखाया गया है।

इस विवादित पोस्ट में लिखा गया कि जब धर्म की स्थापना होती है तब-तब असुरों को परेशानी होती है। इस पोस्ट के वायरल होते ही राजनीतिक दलों में विरोध शुरू हो गया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष डा. आश्रय गुप्ता ने विवादित तस्वीर पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस, डीजीपी व नोएडा पुलिस को एक्स पर टैग कर आरोपी मानव योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।