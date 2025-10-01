रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे से 12 लाख की ठगी, फेसबुक पर विज्ञापन देख लगाई थी रकम

नोएडा सेक्टर 107 में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे रजनीश को फेसबुक पर शेयर बाजार निवेश विज्ञापन के माध्यम से ठगों ने 12 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगों ने निवेश और मुनाफे का लालच देकर कई किश्तों में पैसे ट्रांसफर करवाए। रकम निकालने की कोशिश करने पर उन्हें और पैसे जमा करने के लिए कहा गया जिसके बाद उन्होंने संपर्क तोड़ दिया।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा सेक्टर 107 में रहने वाले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे रजनीश ने फेसबुक पर शेयर बाजार निवेश संबंधी विज्ञापन देखा। ठगों के संपर्क में आकर शेयर और आइपीओ में रकम लगा दी। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को अपने साथ ठगी होने का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ठगों की पहचान और तलाश में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रजनीश प्राइवेट कंपनी कार्यालय में काम करते हैं। वह शेयर बाजार में भी रूचि रखते हैं। उन्होंने छह जुलाई को शेयर बाजार निवेश संबंधित विज्ञापन को देखने के बाद नाम पता व मोबाइल नंबर आदि जानकारी भर दी। अगले दिन ठग ने तनुशी जायसवाल बनकर संपर्क किया।

खुद को कथित स्पाइस सिक्योरिटीज के मुख्य विश्लेषक रमन की सहायक बताया। अपनी एस पैसा कैपिटल लिमिटेड को सेबी विनियमित बताया। इस संबंध में ट्रेडिंग गाइड बुक साझा की। कंपनी के लेखा विभाग के संदीप से संपर्क कराकर एस पैसा प्रिमियम सिक्योरिटीज नाम की एप पर पंजीकरण कराया।

निवेश करने पर मुनाफा होने पर रजनीश को विश्वास होने लगा। फिर क्या था जैसे-जैसे ठग सलाह देते जाते। वैसे-वैसे रजनीश रकम ट्रांसफर करते जाते। इस तरह रजनीश ने आठ अगस्त तक शेयर खरीद और आइपीओ में निवेश के नाम पर रकम अदा की।

आठ बार में 12 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए। उन्होंने पैसों की जरूरत पड़ने पर मुनाफे समेत रकम को निकालना चाहा। फिर क्या था। ठगों ने अपनी कर के नाम पर और रकम जमा कराने की चाल चली। रजनीश के रकम जमा नहीं करने पर ठगों ने खाता फ्रीज होने और 0.06 प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करने का डर दिखाया। कुछ दिनों बाद ठगों ने संपर्क तोड़ लिया। उन्होंने पहले एनसीआरपी पोर्टल और फिर साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की।

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश बिहार के खातों में खपाई रकम: रजनीश के मुताबिक ठगों ने महाराष्ट्र, जम्मू मध्यप्रदेश व बिहार के बंधन बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, सारस्वत काआपरेटिव बैंक शाखाओं आदि के खातों में रकम को खपाया। इसके लिए सूर्यामोटो ईवी चांद एंटरप्राइजेज, अभिसुभु एंटरप्राइजेज, आरबी प्रापर्टीज, एसए एंटरप्राइजेज, साईं एंटरप्राइजेज, अंबिका ट्रेडर्स नाम के करंट एकाउंट का प्रयोग किया। जबकि ठगों ने चार मोबाइल नंबरों से बात की। एडीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी में शामिल बैंक खातों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जल्द ही ठगी का पर्दाफाश किया जाएगा।