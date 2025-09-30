नोएडा के गोदावरी मार्केट के नवीनीकरण का कार्य धीमा देखकर भड़के सीईओ, अवर अभियंता का वेतन रोका

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने सेक्टर 29 और 37 के मार्केटों का निरीक्षण किया। गोदावरी मार्केट के नवीनीकरण में देरी पर नाराजगी जताते हुए जेई का वेतन रोका। ब्रह्मपुत्र मार्केट में सीवर लाइन की मरम्मत और निष्क्रिय बायोगैस प्लांट को बंद करने के आदेश दिए। उन्होंने वेंडर्स और ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम सोमवार को सड़क पर उतरे और उन्होंने सेक्टर-29 स्थित ब्राह्मपुत्रा और सेक्टर-37 स्थित गोदावरी मार्केट का निरीक्षण किया। गोदावरी मार्केट के नवीनीकरण का कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट की। अवर अभियंता का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया।

गोदावरी मार्केट के सेट बैक की बाउंड्रीवाल पर प्लास्टर करने के उपरांत पेंट कराने और कार्य की गति को बढ़ा परियोजना पर काम शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके बाद वह ब्रह्नापुत्रा मार्केट पहुंचे यहां मार्केट के पीछे निर्मित शौचालय के सामने जल खण्ड-2 की ओर से सीवर लाइन डाली गई है।

जल खण्ड-2 को सीवर लाइन डाले जाने के लिए खोदी गई ट्रेंच को बंद कर स्थल समतल करने का आदेश दिया। संबंधित अधिकारी को मार्केट में अक्रियाशील बायोगैस प्लांट को बंद कर फ्लोरिंग करने का निर्देशित दिया। मार्केट के पीछे नाले के ऊपर बैठे वेंडर्स एवं ग्राहकों के आने-जाने के लिए कुछ स्थानों पर सीढियां बनाए जाने एवं नाले के साथ बनी दीवार के साथ आने वाले ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया।