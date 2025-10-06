बिल्डर के लापता होने के लगाए पोस्टर, खोजने वाले को मिलेगा 11 हजार रुपये तक का इनाम
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जेकेजी पाम कोर्ट सोसायटी के खरीदारों ने बिल्डर के लापता होने के पोस्टर लगाए और प्रदर्शन किया। 500 से अधिक खरीदार पांच साल से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बिल्डर कोई जवाब नहीं दे रहा। बिल्डर को खोजने वाले को 11000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। खरीदारों ने बिल्डर से वापस आने और रजिस्ट्री कराने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जेकेजी पाम कोर्ट सोसायटी के खरीदारों ने बिल्डर के गुम होने के पोस्टर चस्पा किए। हाथों में पोस्टर लेकर खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की।
वहीं, गुम हुए बिल्डर को खोजने वालों के शुरू हुई इनाम की घोषणा 51 रुपये से शुरू होकर 11 हजार तक पहुंची। सोसायटी में 500 से अधिक खरीदार बीते पांच वर्ष से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे हैं।
बता दें जेकेजी पाम कोर्ट सोसायटी में 500 से अधिक खरीदारों को कब्जा मिलने के बाद मालिकाना हक नहीं मिला है। बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वर्षाें से खरीदारों की बिल्डर से कोई बातचीत तक नहीं हुई है। फोन पर भी संपर्क नहीं हो रहा है।
बीते कई सप्ताह से खरीदार रजिस्ट्री को लेकर बिल्डर के सेल्स ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद भी कोई सुनवाई और बातचीत की पहल नहीं की गई। रविवार को खरीदारों ने बिल्डर के गुमशुदा होने के पोस्टर चस्पा कर खोजने वाले के लिए इनाम की घोषणा की।
लोगों ने बताया कि बिल्डर फ्लैट बेचकर खो गया है। दफ्तर और आवास पर मिलता नहीं है। रजिस्ट्री के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। खरीदारों ने अनुरोध करते हुए कहा कि "प्रिय बिल्डर, तुम जहां कहीं भी हो, वापस आ जाओ, हमारा चिंता के मारे बुरा हाल है।" नवरात्र के दिनों में खरीदारों ने बिल्डर की बुद्धि-शुद्धि के लिए हवन भी किया था।
रजिस्ट्री के लिए खरीदार लंबे समय से मांग कर रहे हैं। बिल्डर की ओर से इस मसले पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सेल्स ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारियों ने बिल्डर के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया वह भी पूरा नहीं हो सका है। लोगों ने बिल्डर के गुमशुदा होने के पोस्टर चस्पा किए।
