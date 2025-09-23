जेवर पहुंचे विदेशी मेहमानों ने सनातन संस्कृति और प्रधानमंत्री की तारीफ की, ग्रामीण परिवेश से हुए रूबरू

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए ब्राजील के मेहमान जेवर के चौरोली गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और उन्हें गांव में घुमाया। विदेशी मेहमानों ने भैंसा बुग्गी में बैठकर गांव का भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की और कहा कि भारत का प्यार विदेशियों को खींच लाता है।

जागरण संवाददाता, जेवर। ब्राजील से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी काम से आए विदेशी मेहमान जेवर के आसपास ग्रामीण परिवेश से रूबरू होने के लिए चौरोली गांव पहुंचे। जहां ग्रामीणों ने विदेशी महमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। चारों विदेशी मेहमानों ने गांव की गलियों में घूमकर लोगों से नमस्ते करते हुए ब्राजील के होने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने नवरात्र में एक घर में चल रहे भजन कीर्तन और उसके बाद भैंसा बुग्गी में बिठाकर गांव का भ्रमण कराया।

ग्रामीण रहन सहन के अलावा खानपान और दिनचर्या के बारे में जानकारी करते हुए विदेशी महमानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सनातन संस्कृति की जमकर तारीफ की। विदेशी मेहमानों के गांव में आने से आसपास के क्षेत्र में कौतूहल का विषय रहा।

ग्रामीणों ने बताया कि ब्राजील के रहने वाले एक पुरुष और तीन महिलाएं आर्यानी, वनेसा विग्गर और डेनियल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली व्यवसायिक उड़ानों से पहले टूर एंड ट्रेवल्स के कुछ काम के लिए एयरपोर्ट आए थे, जहां क्षेत्र के कुछ लोगों से संपर्क होने के बाद ग्रामीण अंचल को घूमने की इच्छा जाहिर करने लगे।

युवक उन्हें लेकर जेवर के चौरोली गांव पहुंचे। विदेशी महमानों ने गांव की महिलाओं से मुलाकात करते हुए नमस्ते बोलते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ग्रामीणों ने चारों को गले में राधा कृष्ण के पटका पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें भजन कीर्तन के कार्यक्रम में लेकर पहुंचे जहां सभी विदेशियों ने धार्मिक भजनों पर नृत्य किया।