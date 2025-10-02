Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में तैनात रहेंगे डेढ़ हजार पुलिसकर्मी, शांतिपूर्ण ढंग से होगा मूर्ति विसर्जन और पुतला दहन

    By sumit kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:14 AM (IST)

    पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मूर्ति विसर्जन और रावण दहन के लिए 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। जिले में 30 रावण दहन और 197 मूर्ति विसर्जन स्थल हैं जहां 250 से अधिक महिला पुलिसकर्मी भी निगरानी रखेंगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मूर्ति विसर्जन और रावण दहन के लिए 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने रामलीला महोत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन और रावण दहन समारोह को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। जिले में 30 स्थानों पर रावण दहन और 197 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन होगा। 250 से अधिक महिला पुलिसकर्मी भी इन सभी स्थानों पर निगरानी रखेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने धार्मिक आयोजनों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। गुरुवार सुबह से ही वाहनों का डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा और बुधवार शाम से ही पुलिस अधिकारियों को इस काम के लिए तैनात कर दिया गया है।

    वरिष्ठ अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। ड्रोन कैमरों से संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग और कमिश्नरेट की टीमें इंटरनेट मीडिया पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है।

    रावण दहन नोएडा जोन के सेक्टर 21ए, सेक्टर 62, सेक्टर 46, सेक्टर 12 और महर्षि नगर स्थित स्टेडियम में होगा। यहां लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। एडीसीपी सुमित कुमार शुक्ला का कहना है कि दशहरा और मूर्ति विसर्जन स्थलों पर पुलिस तैनात कर दी गई है।