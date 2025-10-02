नोएडा में तैनात रहेंगे डेढ़ हजार पुलिसकर्मी, शांतिपूर्ण ढंग से होगा मूर्ति विसर्जन और पुतला दहन

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मूर्ति विसर्जन और रावण दहन के लिए 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। जिले में 30 रावण दहन और 197 मूर्ति विसर्जन स्थल हैं जहां 250 से अधिक महिला पुलिसकर्मी भी निगरानी रखेंगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी दी गई है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने रामलीला महोत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन और रावण दहन समारोह को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। जिले में 30 स्थानों पर रावण दहन और 197 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन होगा। 250 से अधिक महिला पुलिसकर्मी भी इन सभी स्थानों पर निगरानी रखेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने धार्मिक आयोजनों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। गुरुवार सुबह से ही वाहनों का डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा और बुधवार शाम से ही पुलिस अधिकारियों को इस काम के लिए तैनात कर दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। ड्रोन कैमरों से संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग और कमिश्नरेट की टीमें इंटरनेट मीडिया पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है।