    आम्रपाली के 417 फ्लैट बेचकर एनबीसीसी को मिले 1045 करोड़, अभी 2000 फ्लैट्स और नीलामी से बेचेगी कंपनी

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:56 AM (IST)

    एनबीसीसी ने आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं में अतिरिक्त एफएआर के तहत बने 417 फ्लैट्स की पहली ई-नीलामी पूरी की, जिससे 1045 करोड़ रुपये मिले। यह नीलामी सुप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। आम्रपाली (Amrapali project) की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) कर रही है। कंपनी ने अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के तहत बनाए गए फ्लैट्स की पहली ई-नीलामी पूरी की।

    ग्रेटर नोएडा की लेजर वैली और नोएडा की सिलिकान सिटी परियोजनाओं में स्थित 417 फ्लैट्स बेचे गए। यहां से कंपनी को 1045 करोड़ रुपये मिले। यह नीलामी आम्रपाली स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट (एस्पायर) के तहत हुई। इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट से हो रही है।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनबीसीसी को आम्रपाली की 24 फंसी परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन परियोजनाओं में कुल 38 हजार से अधिक घर खरीदारों को सौंपने थे। एनबीसीसी का दावा है कि अब तक 32 हजार खरीदारों को उनके फ्लैट सौंपे जा चुके हैं या सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी छह हजार खरीदारों को भी जल्द घर मिल जाएंगे।

    अतिरिक्त एफएआर का उपयोग करके बनाए गए इन नए टावरों में फ्लैट्स बेचकर एनबीसीसी फंड जुटा रही है। यह राशि अटके प्रोजेक्ट्स के निर्माण, बैंक लोन की अदायगी और अन्य जरूरी खर्चों में लगेगी। एनबीसीसी ने बैंक कंसोर्टियम से लिए गए 1500 करोड़ रुपये के लोन में से 1100 करोड़ रुपये पहले ही जमा कर दिए हैं, जबकि बाकी 400 करोड़ रुपये जल्द चुकता करने की योजना है।

    एनबीसीसी दो हजार फ्लैट्स और नीलामी से बेचेगा

    अतिरिक्त एफएआर के तहत अब करीब 2000 और फ्लैट्स और बनाकर नीलामी से बेचे जाएंगे। इससे तीन हजार करोड़ रुपये और मिलने का अनुमान है। यह रकम बैंक, प्राधिकरण के बकाए समेत आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं में फंड की कमी को दूर कर पूरा करने में उपयोग होगी।

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की 24 परियोजनाएं

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की 24 परियोजनाएं। यहां हजारों खरीदार फंसे हुए थे। किसी भी परियोजना का कार्य बिल्डर ने पूरा नहीं किया। एनबीसीसी इस परियोजना को पूरा करने का कार्य कर रही है।

    इन परियोजनाओं की देखरेख सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। एनबीसीसी ने जिस तरह से आम्रपाली की परियोजनाओं को पूरा किया है और अन्य को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है यह लोगों के भरोसे को और मजबूत करता है।

     

    प्राधिकरण की पूरी देयता दी जा चुकी है। अतिरिक्त एफएआर के तहत बने फ्लैट नीलामी से बेचे गए हैं। बैंक लाेन है इसको भी जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। खरीदारों को घर देना हमारी प्राथमिकता है।


    -

    -केपीएम स्वामी, सीएमडी एनबीसीसी