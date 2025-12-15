अब गांव-गांव कर सकेगा Mutual Fund में निवेश, डाकघर और बाॅम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच हुआ करार
म्यूचुअल फंड में निवेश अब शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और डाक विभाग के समझौते के अनुसार, डाकघरों के माध्यम से म्यूचुअल फंड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। अब म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव और कस्बों के लोगों को भी निवेश का आसान विकल्प मिलने जा रहा है। इसके लिए देश के सबसे पुराने स्टाक एक्सचेंज बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज (बीएसई) और भारत सरकार के डाक विभाग के बीच समझौता हुआ है।
इस करार के बाद डाकघरों के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा शुरू की जाएगी। नोएडा सहित आसपास के क्षेत्रों में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
डाकघर से मिलेगा निवेश का अवसर
अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड में निवेश की सबसे बड़ी बाधा जागरूकता और सुविधा की कमी थी। लेकिन इंडिया पोस्ट के विशाल नेटवर्क के जरिये यह समस्या दूर होगी। नए साल से गांवों के लोग अपने नजदीकी डाकघर से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी होगी।
दिसंबर में ट्रेनिंग, जनवरी में जागरूकता अभियान
मुख्य डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार के अनुसार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नोएडा के डाकघरों के चुनिंदा कर्मचारियों और एजेंटों को म्यूचुअल फंड वितरण की ट्रेनिंग दी जाएगी।
उन्हें सर्टिफाइड किया जाएगा, ताकि वे निवेशकों को सही जानकारी और सेवाएं दे सकें। इसके बाद जनवरी महीने में गांवों और कस्बों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीणों को ग्राहक के रूप में जोड़ा जाएगा।
बीएसई के प्लेटफार्म से मिलेगी मजबूती
इस साझेदारी के तहत बीएसई के स्टार एमएफ प्लेटफाॅर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड वितरण इकोसिस्टम है। यह प्लेटफार्म हर महीने करोड़ों ट्रांजेक्शन संभालता है और निवेश प्रक्रिया को बेहद आसान बनाता है।
वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा
इस पहल से गांव-गांव तक म्यूचुअल फंड की पहुंच सुनिश्चित होगी। डाकघर लोगों के भरोसे का केंद्र हैं, ऐसे में यह कदम वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा और ग्रामीण निवेशकों को बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का मौका देगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।