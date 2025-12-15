डॉक्टरों ने 72 साल की महिला को दिया जीवनदान, इस गंभीर बीमारी से 'मौत' के मुंह तक पहुंच गई थी महिला
ग्रेटर नोएडा के शारदा केयर हेल्थ सिटी के डॉक्टरों ने 72 वर्षीय महिला को कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म से बचाया। महिला की नस से पस और खून निकल रहा था, जिसस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में शारदा केयर हेल्थ सिटी के डॉक्टरों की टीम ने 72 वर्षीय महिला को पुराने कैरोटिड ऑर्टरी एन्यूरिज्म (दिमाग को खून पहुंचाने वाली नस में उभार या कमजोरी) से बचाकर नया जीवन दिया। महिला के इस नस से पस और खून निकल रहा था।
डॉक्टरों की टीम ने बताया कि जब मरीज उनके यहां आई थी तो तो एन्यूरिज्म की जगह से पस और खून बह रहा था, यह कभी भी फटने का गंभीर खतरा था। मरीज के करीब 30 पुरानी समस्या थी। अचानक हुए इंफेक्शन और ब्लीडिंग के कारण मरीज की जान तुरंत खतरे में आ गई थी। सीटी एंजियोग्राफी से संक्रमित कैरोटिड एन्यूरिज्म की पुष्टि हुई।
इसके बाद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टीम ने तुरंत एंडोवैस्कुलर प्रक्रिया की, जिसमें कैरोटिड ऑर्टरी काइलिंग के जरिए ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद टीम ने इंट्रावास्कुलर प्लग लगाया, जिससे आगे खून बहना रुक गया और मरीज की हालत स्थिर हो गई। जटिल वैस्कुलर सर्जरी का नेतृत्व कार्डिएक साइंसेज के विभागाध्यक्ष डॉ. अखिल कुमार रुस्तगी ने किया। इनके साथ डॉ. रोहित पुंगा रहे।
उन्होंने बताया कि एन्यूरिज्म की नाजुक जगह और मरीज की उम्र को देखते हुए यह सर्जरी काफी हाई-रिस्क थी, जिसमें वैस्कुलर और फेशियो-मैक्सिलरी सर्जरी टीमों के बीच बेहतरीन तालमेल की जरूरत पड़ी।
यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का हमला, मां समेत दो बेटियों को किया घायल; सोसायटी की बैठक में हो गया बवाल
उन्होंने बताया कि सर्जरी की एक सप्ताह तक निगरानी किए जाने के मरीज की हालत पूरी तरह स्थिर हो गई और उन्हें अच्छी सेहत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।