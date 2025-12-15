डॉक्टरों ने 72 साल की महिला को दिया जीवनदान, इस गंभीर बीमारी से 'मौत' के मुंह तक पहुंच गई थी महिला

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में शारदा केयर हेल्थ सिटी के डॉक्टरों की टीम ने 72 वर्षीय महिला को पुराने कैरोटिड ऑर्टरी एन्यूरिज्म (दिमाग को खून पहुंचाने वाली नस में उभार या कमजोरी) से बचाकर नया जीवन दिया। महिला के इस नस से पस और खून निकल रहा था।

डॉक्टरों की टीम ने बताया कि जब मरीज उनके यहां आई थी तो तो एन्यूरिज्म की जगह से पस और खून बह रहा था, यह कभी भी फटने का गंभीर खतरा था। मरीज के करीब 30 पुरानी समस्या थी। अचानक हुए इंफेक्शन और ब्लीडिंग के कारण मरीज की जान तुरंत खतरे में आ गई थी। सीटी एंजियोग्राफी से संक्रमित कैरोटिड एन्यूरिज्म की पुष्टि हुई।