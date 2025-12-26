अब इस पुल के संपर्क रोड का नया नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग, फरीदाबाद-नोएडा के बीच आवाजाही होगी आसान

संवाद सहयाेगी, दनकौर। 36 साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा के फरीदाबाद व उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर को जोड़ने वाले मंझावली पुल के लिए संपर्क मार्ग का शुक्रवार को शिलान्यास हुआ। 66 कराेड़ की लागत से मार्ग का निर्माण होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौतमबुद्ध नगर के जगनपुर गांव में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सांसद डा. महेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर, हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने शिलान्यास किया। मार्ग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा हुई। कार्यक्रम का संचालन जगनपुर के प्रधान श्रीनिवास व सुल्तान नागर ने किया।

सांसद महेश शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग के लिए जमीन देने वाले किसानों की सराहना करते हुए कहा कि नोएडा एयरपोर्ट, फिल्मसिटी के बाद अब अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग के निर्माण में किसानों ने अहम योगदान दिया है। किसानों के सहयोग के कारण ही जेवर क्षेत्र का तेजी से विकास संभव हुआ है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए यह मार्ग बनकर तैयार होगा। इसके बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को आने जाने और व्यापार में आसानी होगी। जेवर विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, 2017 में राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद यह क्षेत्र देश और दुनिया में अलग पहचान बना चुका है।

उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों की मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, उन्होंने मांग को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा की सीमा से यूपी में शाम छह बजे के बाद आने से लोग कतराते थे।

यहां कानून व्यवस्था बेहद खराब थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद लोग निडर होकर किसी भी समय आ जा सकते हैं। दोनों राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला यह मार्ग विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की तरह जेवर क्षेत्र भी जल्द ही विकसित होने वाला है।

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि मंझावली पुल से होते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाले मार्ग का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग होगा। उन्होंने पोखरण में परमाणु शक्ति का परीक्षण कर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया और पाकिस्तान के लाहौर के लिए बस सेवा शुरू कर शांति का भी संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांता कर्दम, विजय भाटी, पवन खटाना समेत गौतमबुद्ध नगर व हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने निभाई अहम भूमिका फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए मंझावली पुल का शिलान्यास 36 साल पहले हुआ था, लेकिन यह परियोजना इसके आगे नहीं बढ़ी। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रयासों के बाद ही पुल का निर्माण और हरियाणा क्षेत्र में सड़क का निर्माण पूरा हुआ। गौतमबुद्ध नगर के हिस्से में सड़क निर्माण जमीन अधिग्रहण न हो पाने के कारण विलंब हो गया।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ते हुए जल्द बनेंगे दो नए पुल राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने चुनाव के समय अपने संकल्प पत्र में हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए नये दो पुलों के निर्माण की बात कही थी। उन्होंने हरियाणा के राज्यमंत्री राजेश नागर से आग्रह किया कि वह अपनी सरकार से वार्ता कर जल्द ही दो नये पुलों के निर्माण की घोषणा कराएं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। 25 करोड़ रुपये मुआवजा बांटा गया है।