लव मैरिज के बाद बिना तलाक दिए रचाई दूसरी शादी, सोनम की आपबीती सुन उड़े पुलिस के होश; पति गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली क्षेत्र में पहली पत्नी को बिना तलाक दिए एक युवक ने दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी ने आरोपित पति व ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मूलरूप से बुलंदशहर की रहने वाली सोनम शर्मा ने लड़पुरा गांव निवासी विशाल के साथ 29 अक्टूबर 2021 को प्रेम विवाह करते हुए गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति व ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करने लगे। उसके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद वह वापस बुलंदशहर चली गई थी। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि पति ने बिना तलाक लिए एक महिला से दूसरी शादी कर ली है।