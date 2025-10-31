लव मैरिज के बाद बिना तलाक दिए रचाई दूसरी शादी, सोनम की आपबीती सुन उड़े पुलिस के होश; पति गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने 2021 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली क्षेत्र में पहली पत्नी को बिना तलाक दिए एक युवक ने दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी ने आरोपित पति व ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मूलरूप से बुलंदशहर की रहने वाली सोनम शर्मा ने लड़पुरा गांव निवासी विशाल के साथ 29 अक्टूबर 2021 को प्रेम विवाह करते हुए गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज किया था।
आरोप है कि शादी के बाद से ही पति व ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करने लगे। उसके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद वह वापस बुलंदशहर चली गई थी। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि पति ने बिना तलाक लिए एक महिला से दूसरी शादी कर ली है।
जब वह अपने अधिकारों की मांग करते हुए ससुराल पहुंची, तो सास शशि देवी, पति विशाल और उसकी दूसरी पत्नी पलक ने उसे घर में घुसने से रोक दिया। उसके साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी भी दी।
कासना कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया है।
