नोएडा में महिला पत्रकार का पीछा कर हमले की कोशिश, हमलावरों ने कार का शीशा तोड़ा

नोएडा में एक महिला पत्रकार के साथ भयावह घटना घटी, जब वह ऑफिस से घर लौट रही थी। दो स्कूटी सवारों ने उसका पीछा किया और दिल्ली के आश्रम इलाके तक उसकी कार को रोकने की कोशिश की। विफल रहने पर, उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया। महिला पत्रकार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।