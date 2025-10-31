नोएडा में महिला पत्रकार का पीछा कर हमले की कोशिश, हमलावरों ने कार का शीशा तोड़ा
नोएडा में एक महिला पत्रकार के साथ भयावह घटना घटी, जब वह ऑफिस से घर लौट रही थी। दो स्कूटी सवारों ने उसका पीछा किया और दिल्ली के आश्रम इलाके तक उसकी कार को रोकने की कोशिश की। विफल रहने पर, उन्होंने कार का शीशा तोड़ दिया। महिला पत्रकार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के नामी न्यूज चैनल में काम करने वाली एक महिला पत्रकार का बृहस्पतिवार देर रात घर लौटते समय पीछा करना और कार का शीशा तोड़कर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। वह ड्यूटी के बाद रात को नोएडा दफ्तर से अपने घर दिल्ली के वसंत कुंज लौट रही थीं।
बताया गया कि इसी दौरान स्कूटी सवार दो मनचलों ने उसका पीछा किया। दोनों स्कूटी सवार युवक दिल्ली के आश्रम इलाके तक उसकी कार का पीछा करते रहे। आरोप है कि आरोपितों ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। कार नहीं रोकने पर आरोपितों ने उसकी कार का पिछला शीशा तोड़ दिया।
पीड़िता ने दिल्ली सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
