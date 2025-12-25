महाकौथिग में सजी संस्कृति की महक: सुपर मॉम बनीं आकर्षण, नेगी के गीतों पर झूमा नोएडा स्टेडियम

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा स्टेडियम में आयोजित 15वें महाकौथिग मेले के छठवें दिन का माहौल पूरी तरह उत्तराखंडी संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। बुधवार को सुबह का सत्र खासतौर पर सुपर माम प्रतियोगिता के नाम रहा, जिसमें मातृशक्ति ने अपनी प्रतिभा, संस्कृति और सामाजिक योगदान से सभी को प्रभावित किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीसीपी ट्रैफिक नोएडा डा. प्रवीण रंजन ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने महाकौथिग के भव्य आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि महाकौथिग के मंच पर जागेश्वर धाम की झलक देखकर उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने उत्तराखंडी खानपान, परिधानों और लोक संस्कृति की खुलकर प्रशंसा की।



कार्यक्रम सुबह आयोजित सुपर मॉम प्रतियोगिता में कुल 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तीन राउंड में चली इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने मंच परिचय, लोकनृत्य, उत्तराखंड से जुड़े खानपान, वस्त्र, आभूषण, बोली-भाषा और सामाजिक योगदान से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। निर्णायक मंडल में लोक गायिका स्वर कोकिला कल्पना चौहान, अभिनेत्री मनीषा मलकोटी और संगीत निर्देशक राकेश गुसाईं शामिल रहे।

प्रतियोगिता में दिल्ली बुराड़ी की पूनम तोमर ने सुपर माम का खिताब जीता। दूसरा स्थान नोएडा सेक्टर-22 की सुनीता नयाल और तीसरा स्थान सुपरटेक नोएडा की ममता गुसाईं ने प्राप्त किया। विशेष पुरस्कारों में बिगरेली बांद का सम्मान रेनु उनियाल (इंद्रापुरम) और लंबी धौंपेली का पुरस्कार कविता भाकुनी (मयूर विहार फेस-3) को मिला।