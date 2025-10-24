नोएडा के गांव में पागल कुत्ते की दहशत से लोग घरों में कैद, पांच को बनाया शिकार; एक की हालत गंभीर
दनकौर के खेरली भाव गांव में एक पागल कुत्ते ने पांच लोगों पर हमला कर दिया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने यमुना प्राधिकरण से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां रेबीज के इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है।
जागरण संवाददाता, दनकौर। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के खेरली भाव गांव में शुक्रवार को पागल कुत्ते ने अचानक चार लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। बुधवार को भी इसी कुत्ते ने एक व्यक्ति पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
जिनका उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पागल कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों ने यमुना प्राधिकरण से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।
खेरली भाव गांव के रहने वाले सरफुद्दीन बुधवार को अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते में पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने उनके शरीर पर कई जगह वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
स्वजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। जहां हालत नाजुक होने की वजह से सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। शुक्रवार को भी कुत्ते ने हमला कर चार लोगों को घायल कर दिया ।
कन्नौज के रहने वाले सतेंद्र यादव खेरली भाव गांव में किराये के मकान में रह रहे हैं। बुधवार को वह सब्जी खरीदने दुकान पर जा रहे थे इसी दौरान कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। गांव के नंद किशोर को कुत्ते ने तीन जगह काटा।
पांच वर्षीय नायरा और छह वर्षीय रहनुमा को भी स्कूल से पढ़ाई कर घर लौटते वक्त कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। सभी घायल इलाज कराने के लिए दनकौर कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे ।
जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। डाढ़ा सामुदायिक केंद्र प्रभारी डाॅक्टर नारायण किशोर ने बताया कि दनकौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डाढ़ा सामुदायिक केंद्र में रेबीज के इंजेक्शन लगवाने रोजाना 150 से अधिक लोग पहुंच रहे हैं।
