पार्टी के दौरान नशे में चला दी गोली, दोस्त के पैर में लगी; नोएडा में युवक को भारी पड़ी लापरवाही

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज-तीन थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में बृहस्पतिवार रात पार्टी के दौरान हुई लापरवाही एक युवक को भारी पड़ गई। दोस्तों के बीच पार्टी के दौरान अचानक चली गोली में एक युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार, मामूरा की ठेके वाली गली में रहने वाला अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी कर रहा था। इस दौरान उसने अपने दोस्त विष्णु को तमंचा दिया। नशे की हालत में विष्णु से तमंचा चल गया, जिससे वहां मौजूद अरविंद के पैर में गोली लग गई। घायल को तुरंत नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।