पार्टी के दौरान नशे में चला दी गोली, दोस्त के पैर में लगी; नोएडा में युवक को भारी पड़ी लापरवाही
नोएडा में एक पार्टी के दौरान एक युवक ने नशे में गोली चला दी, जिससे उसके दोस्त के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। यह घटना नशे में लापरवाही के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। पुलिस लोगों से नशे में सावधानी बरतने की अपील कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज-तीन थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में बृहस्पतिवार रात पार्टी के दौरान हुई लापरवाही एक युवक को भारी पड़ गई। दोस्तों के बीच पार्टी के दौरान अचानक चली गोली में एक युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार, मामूरा की ठेके वाली गली में रहने वाला अंकित अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी कर रहा था। इस दौरान उसने अपने दोस्त विष्णु को तमंचा दिया। नशे की हालत में विष्णु से तमंचा चल गया, जिससे वहां मौजूद अरविंद के पैर में गोली लग गई। घायल को तुरंत नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। फेज-तीन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अरविंद के स्वजन की तहरीर पर विष्णु समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधर, घायल अरविंद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।