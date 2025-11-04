Language
    IPO लाने के बाद ये कंपनी नोएडा में करने जा रही 1000 करोड़ का निवेश, बनेगा वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:10 PM (IST)

    एलजी कंपनी नोएडा में एक हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश से कंपनी औद्योगिक क्षेत्र में एक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करेगी, जिससे लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। एलजी के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात कर निवेश योजना को अंतिम रूप दिया। प्राधिकरण ने केंद्र की स्थापना में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

    एलजी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के साथ की बैठक।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। हाल ही अपना आईपीओ लाने वाली कंपनी LG के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डाॅ. लोकश एम. के मुलाकात की। बैठक में कंपनी ने एक हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की इच्छा जताई।

    एलजी की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे चरण में निवेश किया जा रहा है। एलजी यह निवेश कर वैश्विक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करेगा। 500 लोगों को इससे सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।

    एलजी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। कंपनी को उम्मीद है कि नोएडा में निवेश कर उनको मुनाफा होगा और भविष्य की उम्मीदें यहां अधिक हैंं। एलजी यह निवेश कर वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना 21329 वर्गमीटर के भूखंड क्षेत्रफल में करेगा।

    प्रतिनिधमंडल ने सीईओ से बातचीत कर निवेश से संबंधित योजना को अंतिम रूप दिया। केंद्र की स्थापना के लिए प्राधिकरण की ओर से हर प्रकार की मदद के लिए सीईओ ने आश्वस्त किया है।

