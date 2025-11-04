IPO लाने के बाद ये कंपनी नोएडा में करने जा रही 1000 करोड़ का निवेश, बनेगा वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र

जागरण संवाददाता, नोएडा। हाल ही अपना आईपीओ लाने वाली कंपनी LG के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डाॅ. लोकश एम. के मुलाकात की। बैठक में कंपनी ने एक हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की इच्छा जताई।

एलजी की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे चरण में निवेश किया जा रहा है। एलजी यह निवेश कर वैश्विक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करेगा। 500 लोगों को इससे सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।

एलजी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। कंपनी को उम्मीद है कि नोएडा में निवेश कर उनको मुनाफा होगा और भविष्य की उम्मीदें यहां अधिक हैंं। एलजी यह निवेश कर वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना 21329 वर्गमीटर के भूखंड क्षेत्रफल में करेगा।