RTI ने खोली पोल: मृतक का फर्जी बेटा बनकर हड़पनी चाही जमीन और मुआवजा, पुलिस ने 8 पर केस दर्ज किया
एक व्यक्ति पर एक मृतक का फर्जी बेटा बनकर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। आरटीआई से मिली जानकारी से इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। आरोपी ने जाली दस्तावेज पेश कर जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिवार ने न्याय की मांग की है। सरकार से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
जागरण संवाददाता, जेवर। कोतवाली क्षेत्र के गांव दयानतपुर के एक व्यक्ति ने हाथरस के एक युवक व उसके नाना पर अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी के मृतक का पुत्र बनकर दुर्घटना मुआवजा राशि तथा जमीन को हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने कथित पुत्र समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दयानतपुर गांव के रहने वाले पीड़ित ओमप्रकाश ने न्यायालय में गुहार लगाते हुए बताया कि उन्होंने वर्ष 2009 में गांव अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी की रहने वाली कश्मीरी देवी से पत्नी मंजू के नाम जमीन खरीदी थी। कश्मीरी देवी के पुत्र ओमप्रकाश की लगभग 20 वर्ष पूर्व सड़क हादसे में मृत्यु हो गई तथा उसके बाद उसका कोई अन्य वारिश न होने पर जमीन मां कश्मीरी देवी को विरासत में मिली थी।
आरोप है कि मृत्यु के समय ओमप्रकाश के कोई औलाद नहीं थी। ओमप्रकाश की पत्नी अपना सामान लेकर अपने मायके में रहने लगी। बाबजूद इसके मृतक ओमप्रकाश के ससुर हाथरस के गांव गढ़ी खुर्ती के सूरजपाल सिंह ने मृतक ओमप्रकाश के कथित पुत्र किशन सिंह उर्फ कृष्ण कुमार का संरक्षक बनकर बुलंदशहर न्यायालय के माध्यम से दुर्घटना का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया।
आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जेवर तहसील में मुकदमा दायर कर उनकी भूमि को अपने नाम कराने का प्रयास किया। पीड़ित को जानकारी होने पर उसने मृतक ओमप्रकाश के कथित पुत्र के मुआवजे में लगाए गए दस्तावेजों की आरटीआई के द्वारा जानकारी जुटाई, जिसमें किशन सिंह उर्फ कृष्ण कुमार की जन्मतिथि वर्ष 2004 बताई गई जबकि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि वर्ष 2006 पाई गई।
ओमप्रकाश की मृत्यु वर्ष 2004 में हुई थी। मृत्यु के दो वर्ष बाद बच्चे का जन्म होने को आधार बनाकर पीड़ित ने न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अपराध सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने किशन सिंह उर्फ कृष्ण कुमार, हाथरस के रहने वाले सूरजपाल सिंह तथा अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी के गिरीश शर्मा, लेखराज, कृपाल सिंह, लालमन व योगेंद्र तथा मौहल्ला सराय नैन सिंह के रहने वाले संजय महेश्वरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।