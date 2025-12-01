Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में आज से खुलेगा जंगल ट्रेल पार्क, दिनभर कर सकेंगे सैर-सपाटा; एंट्री के लिए देने होंगे 120 रुपये 

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    नोएडा में आज से जंगल ट्रेल पार्क खुल रहा है, जहां लोग दिनभर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। पार्क में घूमने के लिए 120 रुपये का टिकट लगेगा। यह पार्क शहरवासियों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र होगा, जहां वे विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे और कबाड़ से बने वन्यजीव देख सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेक्टर-94 स्थित ये जंगल ट्रेल पार्क कबाड़ से बनाया गया है। 

    जागरण संवाददाता, नोएडा। Noida Jungle Trail Park: नोएडा के सेक्टर-94 स्थित महामाया फ्लाईओवर के पास बना जंगल ट्रेल पार्क सोमवार यानी 1 दिसंबर से खुलेगा। गौतमबुद्ध नगर सांसद डॉ. महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह आज इसका लोकार्पण करेंगे। नोएडा प्राधिकरण की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार लोकार्पण सुबह साढ़े दस बजे होगा। इसके बाद यह पार्क लोगों के लिए पूर्ण रूप से खुल सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जंगल ट्रेल पार्क में कहां से मिलेगी एंट्री?

    25 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पार्क में पशु-पक्षियों की 650 से अधिक आकृतियां लगीं हैं। यह आकृतियां कबाड़ और लोहे से बनाई गईं हैं। प्राधिकरण ने पीपीपी मॉडल पर पार्क बनाने के बाद ट्रायल के लिए खोला हुआ था। शहर के लोग महामाया फ्लाईओवर के नीचे गेट से पार्क में प्रवेश कर सकेंगे।

    Noida Jungle Trail (1)

    पार्क में एडवेंचर भी किया जा सकेगा। इसमें जंगल की एक्टिविटीज जैसे राक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, जिप साइकलिंग के अलावा और अधिक एडवेंचर गेम्स को जंगल ट्रेल में शामिल किया है। सोमवार से पार्क को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उद्यान निदेशक के मुताबिक, जून 2024 में पीपीपी मॉडल पर पार्क का निर्माण शुरू हुआ था।

    अनोखे पार्क के दीदार के साथ ले सकेंगे खाने का स्वाद

    18.27 एकड़ के पार्क में कबाड़ से डायनाशोर, गैंडा, मगरमच्छ, अजगर, बंदर समेत अन्य आकृतियां लगी हैं। छोटी आकृतियों में चिड़िया व अन्य पक्षियों का भी सुंदर रूप दिया गया है। पार्क को तीन जोन में बांटा गया है। पहले जोन में पार्किंग, एंपीथिएटर (1000 लोगों की क्षमता का), फूड कोर्ट और प्रदर्शनी एरिया है।

    यहां आठ बस और 76 चार पहिया वाहनों की पार्किंग है। 8.77 एकड़ के दूसरे जोन में ट्रोपिकल रेन फारेस्ट, ग्रास लैंड, वेट लैंड बनाया जा रहा है जबकि 5.45 एकड़ के तीसरे जोन में आइसलैंड ओशियन, ट्रेमप्रेट फारेस्ट और पोलर रीजन होगा।

    पार्क जाने के लिए क्या है एंट्री फीस?

    नोएडा जंगल ट्रेल पार्क में प्रवेश के लिए 120 रुपये देने होंगे। पार्क में पहुंचने पर ऑनलाइन या नगद, दोनों तरह से प्रवेश शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। प्राधिकरण के उद्यान विभाग की ओर से लोकार्पण की आधिकारिक सूचना भी जारी की गई है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा का जंगल ट्रेल पार्क स्वागत को तैयार, कबाड़ से बनी 650 वन्यजीव आकृतियां करेंगी आकर्षित; 1 दिसंबर से प्रवेश शुरू

     