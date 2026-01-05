जेवर अनाज मंडी में मंदिर के पास टॉयलेट बनाने का विरोध, हिंदूवादी संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ
जेवर अनाज मंडी में मंदिर के पास बने मूत्रालय को लेकर विवाद फिर गरमा गया है। हिंदूवादी संगठनों ने मूत्रालय को हटाने की मांग करते हुए हनुमान चालीसा का प ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जेवर। कस्बे में अनाज मंडी में बने मूत्रालय का मामला दोबारा से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। रविवार को हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों लोगों ने मंडी पहुंचकर दोबारा से मूत्रालय बनाए जाने पर एतराज जताया तथा सामूहिक रूप से सभी लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दस दिन में उसे हटाने की चेतावनी दी है।
जेवर अनाज मंडी में मंदिर के पास बने मूत्रालय को कुछ दिन पूर्व हिंदूवादी संगठनों के लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिसके बाद गल्ला व्यापारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष व पुलिस से शिकायत की थी। नगरपंचायत अध्यक्ष नारायण माहेश्वरी द्वारा मूत्रालय का फिर से निर्माण करा दिया गया था।
रविवार दोपहर को क्षेत्र के हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जेवर पहुंचे। लोगों ने अनाज मंडी में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोगो ने आरोप लगाया कि मूत्रालय के समीप ही हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। मूत्रालय की वजह से मंदिर के समीप गंदगी रहती है।
लोगो ने बताया कि मंडी परिसर में नगर पंचायत द्वारा वर्षों पूर्व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। शौचालय के उपयोग पर पांच रुपये का शुल्क लेने की वजह से लोग सार्वजनिक शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं।
लोगों ने मंदिर के पास बनाए गए सार्वजनिक मूत्रालय को हटाने की मांग की तथा दस दिन में मूत्रालय नहीं हटाने पर उसे तोड़ने की चेतावनी दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामला जिला पंचायत से जुड़ा होने की वजह से उन्हें सूचित किया गया है। जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा।
