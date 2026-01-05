मत्स्य पालन के लिए जेवर के 28 गांव के तालाबों की होगी नीलामी, 10 साल के लिए होंगे आवंटित
जेवर तहसील में मछली पालन के लिए लगभग 48 तालाबों और पोखरों की 10 साल के लिए नीलामी की तैयारी है। पिछली बार बोलीदाताओं के न पहुंचने से आवंटन नहीं हो सका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जेवर। तहसील क्षेत्र की अलग-अलग पंचायतों में स्थित तालाब एवं पोखरों का मछली पालन के लिए तहसील प्रशासन पट्टा करने की तैयारी कर रहा है। एक माह पूर्व भी क्षेत्र लगभग 48 तालाब और पोरखों के आवंटन के लिए तहसील सभागार में नीलामी के लिए तिथि नियत की गई थी।
नियत तिथि पर बोलीधारकों के नहीं पहुंचने पर आवंटन नहीं हो सके। तहसील प्रशासन ने एक बार फिर से तैयारी करते हुए 12 जनवरी को सुबह 11 बजे तहसील सभागार में नीलामी रखी है।
जेवर तहसील के मेवला गोपालगढ़, भवोकरा, लौदोना,गढ़ी, जहांगीरपुर, चांचली, मोहबवलीपुर,जेवर खादर, भगवंतपुर छातंगा, मारहरा,भोयरा, मुरादगढ़ी,दूगली, भुन्नातगा, मकसूदपुर, बंकापुर, धनपुरा, जौनचाना, कलूपुरा, गोविंदगढ़, छातांगा खुर्द, मेहंदीपुर, रामपुर बांगर, मिल्क करीमाबाद, सिरौली बांगर, चौरोली व जेवर बांगर गांव में लगभग 48 तालाब और पोखर हैं।
प्रशासन इन तालाबों को मछली पालने के लिए खुली बोली में नीलामी करते हुए 10 वर्षों को लिए आवंटित कर रहा है। तहसीलदार जेवर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि बोलीधारक को बोली में शामिल होने के लिए 12 जनवरी को जेवर तहसील सभागार में सुबह 11 बजे निवास, जाति व आय प्रमाण पत्र के अलावा खतौनी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति लेकर पहुंचना होगा। तालाबों की नीलामी के लिए शुरूआत दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से की जाएगी।
