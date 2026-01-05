मत्स्य पालन के लिए जेवर के 28 गांव के तालाबों की होगी नीलामी, 10 साल के लिए होंगे आवंटित

जागरण संवाददाता, जेवर। तहसील क्षेत्र की अलग-अलग पंचायतों में स्थित तालाब एवं पोखरों का मछली पालन के लिए तहसील प्रशासन पट्टा करने की तैयारी कर रहा है। एक माह पूर्व भी क्षेत्र लगभग 48 तालाब और पोरखों के आवंटन के लिए तहसील सभागार में नीलामी के लिए तिथि नियत की गई थी।

नियत तिथि पर बोलीधारकों के नहीं पहुंचने पर आवंटन नहीं हो सके। तहसील प्रशासन ने एक बार फिर से तैयारी करते हुए 12 जनवरी को सुबह 11 बजे तहसील सभागार में नीलामी रखी है।



जेवर तहसील के मेवला गोपालगढ़, भवोकरा, लौदोना,गढ़ी, जहांगीरपुर, चांचली, मोहबवलीपुर,जेवर खादर, भगवंतपुर छातंगा, मारहरा,भोयरा, मुरादगढ़ी,दूगली, भुन्नातगा, मकसूदपुर, बंकापुर, धनपुरा, जौनचाना, कलूपुरा, गोविंदगढ़, छातांगा खुर्द, मेहंदीपुर, रामपुर बांगर, मिल्क करीमाबाद, सिरौली बांगर, चौरोली व जेवर बांगर गांव में लगभग 48 तालाब और पोखर हैं।