Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जेवर एयरपोर्ट से उड़ान का सपना जल्द होगा पूरा, पहले चरण में 10 शहरों के लिए मिलेंगी उड़ानें

    By Dharmendra Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, पटना समेत 10 शहरों के लिए उड़ानें मिलेंगी। इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ावा देगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    धर्मेंद्र चंदेल, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का समय अब नजदीक आ गया है। सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो नवंबर अथवा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उद्घाटन हो जाएगा। खास बात यह है कि एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद हवाई यात्रा करने वाले लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोकार्पण के एक सप्ताह बाद हवाई जहाजों की उड़ान शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण में 10 शहरों के लिए घरेलू फ्लाइट शुरू होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     कई विदेशी कंपनियों के साथ भी करार 

    दूसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होंगी। कार्गो विमान भी पहले दिन से उड़न भरना शुरू कर देंगे। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट. लिमिटेड (यापल) का इंडिगो व अकासा के साथ करार हो गया है। यह दोनों यहां अपना बेस बनाएंगी। इनके यहां पर सभी जहाज खड़े होंगे। अगले एक माह के कई और विमान कंपनियों स्पाइस जेट, एयर इंडिया समेत कई विदेशी कंपनियों के साथ भी करार होने जा रहा है।

    पहले दिन से ही घरेलू उड़ान शुरू

    प्रतिदिन 150 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। नोएडा एयरपोर्ट को अभी डीजीसीए से एयरो ड्रोम लाइसेंस मिलना बाकी है। विमान सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए के मानकों का सर्वे पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि 15 दिन में एयरोड्रोम लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। यापल व नियाल का प्रयास है कि पहले दिन से ही घरेलू उड़ान शुरू हो जाए।

    इन राज्यों एवं जिलों से होगी शुरुआत 

    सबसे पहले वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलूरू, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, पटना व श्रीनगर के लिए उड़ान शुरू होंगी। प्रदेश में कई एयरपोर्ट बने हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का सर्वाधिक फोकस नोएडा एयरपोर्ट पर रहा है।

    जितनी ब्रांडिंग नोएडा एयरपोर्ट की हुई है, उतनी अन्य की नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि लोकार्पण से पहले शत-प्रतिशत निर्माण कार्य हो जाए, ताकि हवाई जहाजों की उड़ान के लिए लोगों को इंतजार न करना पड़े।

    मिडिल ईस्ट के लिए शुरू होगी कार्गाे सेवा

    नोएडा एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद कई देशों के लिए कार्गो सेवा शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले कार्गो विमान मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरेंगे। मिडिल ईस्ट के साथ इसका सीधा फायदा पश्चिमी उप्र के उन किसानों को होगा, जो फल और सब्जी उगाते हैं। जेवर से मिडिल ईस्ट के देशों की दूरी मात्र चार घंटे में पूरी होगी।

    सुबह-सुबह फल-सब्जी नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे

    इससे मिडिल ईस्ट को भारत से भेजे जाने वाले फल और सब्जी ताजा मिल सकेंगे। एटा, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर व हापुड़ के लिए भी एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी है। इससे इन शहरों से सुबह-सुबह फल-सब्जी नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

    एयरपोर्ट से कार्गो के जरिए मिडिल ईस्ट में मात्र चार घंटे में ताजा फल सब्जी पहुंच सकेंगे। इससे मिडिल ईस्ट के लोगों को जहां ताजा सब्जी और फल मिलेंगे, वहीं यहां के किसानों का कारोबार बढ़ेगा। उन्हें अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सकेगी।

    यह भी पढ़ें- ट्रायल में नोएडा एयरपोर्ट के पहले यात्री बने कर्मचारी, संचालन से पहले परखी गई प्रवेश से बोर्डिंग तक की तैयारी