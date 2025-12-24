ग्रेटर नोएडा : यीडा क्षेत्र में बनेगी जापानी सिटी, यीडा अधिकारियों ने नीमराणा पार्क का किया अध्ययन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यीडा अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को राजस्थान के नीमराणा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के नीमराणा में जापानीइंडस्ट्रियल पार्क का अध्ययन किया। जमीन आवंटन, निवेश के लिए कंपनियों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाओं आदि की जानकारी ली। यीडा क्षेत्र में जापानी सिटी के विकास में प्राधिकरण नीमराणा माॅडल का उपयोग कर सकता है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर चार एक व पांच ए में जापानी व कोरियर सिटी परियोजना प्रस्तावित है। इसके तहत दोनों सेक्टर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसमें उद्योग से लेकर आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, परिवहन आदि सभी तरह की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ताकि टाउनशिप में रहने वालों को जरूरत के मुताबिक परिवेश मिल सके।

जापानी सिटी परियोजना का खाका तैयार करने से पहले यीडा अधिकारियों ने सोमवार को नीमराणा में विकसित किए गए जापानी इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा किया। सीईओ राकेश कुमार सिंह ने इसकी अगुवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और परियोजना का प्रस्तुति दिया।

जापानी इंडस्ट्रियल पार्क में निवेशकों को निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि आवंटन एवं जोनिंग तय करने, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए सरकार की ओर से दिए गए विशेष वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रोत्साहन, के अलावा जापानी कंपनियों की लाजिस्टिक्स, यूटिलिटी एवं संचालन संबंधी अपेक्षाओं की जानकारी ली।