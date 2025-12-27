नोएडा में 2 जनवरी को खुलेगी देश की पहली AI क्लीनिक, पढ़ें क्या होंगी इसकी खूबियां

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में देश की पहली एआई क्लीनिक दो जनवरी को लॉन्च हो रहा है। इसका संचालन सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन के माध्यम से किया जाएगा। यह पहल जिम्स को देश में एआई-आधारित स्वास्थ्य नवाचार का केंद्र बनाती है, जहां चिकित्सक और स्टार्टअप्स सीधे मिलकर एआई समाधानों का परीक्षण, सत्यापन और तैनाती कर सकते हैं।



आईआईटी कानपुर पहल में इकोसिस्टम पार्टनर के रूप में शामिल है। शैक्षणिक मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन और इंक्यूवेशन समर्थन प्रदान करेगा। इससे अनुसंधान, तकनीक और स्वास्थ्य सेवा के बीच मजबूत सेतु बनाया जा सके। स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं के लिए आवेदन पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जो उन्हें अस्पताल-आधारित इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र तक शुरुआती पहुंच प्रदान करते हैं।