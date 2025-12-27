Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में 2 जनवरी को खुलेगी देश की पहली AI क्लीनिक, पढ़ें क्या होंगी इसकी खूबियां

    By Ashish Chaurasia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में 2 जनवरी को देश की पहली एआई क्लीनिक का शुभारंभ होगा। सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन द्वारा संचालित यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिम्स में देश की पहली एआई क्लीनिक दो जनवरी को लॉन्च होगा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में देश की पहली एआई क्लीनिक दो जनवरी को लॉन्च हो रहा है। इसका संचालन सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन के माध्यम से किया जाएगा। यह पहल जिम्स को देश में एआई-आधारित स्वास्थ्य नवाचार का केंद्र बनाती है, जहां चिकित्सक और स्टार्टअप्स सीधे मिलकर एआई समाधानों का परीक्षण, सत्यापन और तैनाती कर सकते हैं।

    आईआईटी कानपुर पहल में इकोसिस्टम पार्टनर के रूप में शामिल है। शैक्षणिक मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन और इंक्यूवेशन समर्थन प्रदान करेगा। इससे अनुसंधान, तकनीक और स्वास्थ्य सेवा के बीच मजबूत सेतु बनाया जा सके। स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं के लिए आवेदन पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जो उन्हें अस्पताल-आधारित इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र तक शुरुआती पहुंच प्रदान करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिम्स सीएमई के सीईओ डॉ. राहुल सिंह ने बताया कि लंदन के डा. शिवा कुमार, चंढीगढ़ के डॉ. हर्ष भयान, डॉ. दीप्ति चुग, डॉ. अर्चना ने देखरेख में क्लीनिक का संचालन किया जाएगा।

    यह हैं एआई क्लिनिक की विशेषताएं

    - भारत का पहला एआइ क्लिनिक सरकारी अस्पताल में
    - मासिक गतिविधियों के तहत चिकित्सक-स्टार्टअप सहयोग
    - वास्तविक दुनिया में एआई परीक्षण और तैनाती के लिए संरचित प्रक्रिया
    - चिकित्सक डेटा, रोगी सुरक्षा और नैतिक एआइ उपयोग पर विशेष ध्यान