गंडासे से किए प्रेमिका के टुकड़े, फिर अंगों को बस से कुचला; नोएडा में सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा पुलिस ने सेक्टर-108 स्थित बरसाती नाले में छह नवंबर को मिले सिर व हाथ कटे महिला के शव की पहेली नौ दिन बाद शुक्रवार को सुलझी दी। पति को छोड़ने वाली विवाहित महिला के प्रेम प्रसंग में पड़े बस चालक ने दो बेटियों की बदनामी के डर से उसकी हत्या कर दी।

बस में महिला की निर्मम हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए। नोएडा व गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार के नाले में शव को ठिकाने लगाया था। कटे अंगों पर कई बार बस चढ़ाई थी। लौटकर घर पर सामान्य तरीके से रह रहा था। घटनास्थल के पास से गुजरती बंद लाइट बस से पुलिस को शक हुआ और शुक्रवार को आरोपी पर शिकंजा कसा।

एटा जैथरा के नेहरू नगर मोहल्ले में रहने वाला मोनू सोलंकी अपनी पत्नी, दो बेटियों, एक बेटे व मां के साथ बरौला गांव में किराये पर रहता है। छह माह से मोनू एक सत्संग संस्था की बस चलाता है। दो साल पहले मां और घर से 300 मीटर दूर रहने वाली प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी के साथ जींस बनाने की फैक्ट्री में काम करता था।

पति के आपराधिक प्रवृत्ति होने के चलते प्रीति यादव पांच व आठ साल के दो बच्चों के साथ अलग रहती थी। घर पर आना-जाना होने के कारण मोनू और प्रीति के बीच प्रेम संबंध हो गए। वह ही प्रीति का खर्चा उठा रहा था। मोनू पिछले कुछ समय से प्रीति के गलत चलन व लगातार रकम ऐंठने से परेशान था।

बेटियों से गलत काम कराने की देती थी धमकी मन मुताबिक रकम नहीं मिलने पर प्रीति माेनू को उसकी दोनों बेटियों से अनैतिक कार्य कराने की धमकी देती थी। इससे मोनू बहुत ज्यादा परेशान था। वह किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। बेटियों के भविष्य की चिंता मोनू को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने प्रीति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया।

मोनू ने पांच नवंबर की शाम प्रीति को घुमाने के बहाने बुलाया। मुर्गा बनाने के बहाने महिला के घर से गड़ासा भी लिया था। उसको बस में लेकर सेक्टर 105 में रुका। पराठे व मैगी खरीदी। बस में दोनों के बीच रकम मांगने और पत्नी को छोड़कर साथ रहने वाली बात को लेकर लड़ाई हो गई। बेटियों के बारे में गलत शब्द सुनते ही मोनू आपा खो बैठा।

गंडासे से काटा फिर अंगों पर चढ़ाई बस उसने गड़ासे से प्रीति के गले पर हमला कर दिया। उसके बाद बस में ही सिर व हाथ के पंजे भी काट दिए। शव को सेक्टर-108 के नाले में फेंका। वहां से गाजियाबाद सिद्धार्थ नगर गया और बस के पहिये से पाॅलीथिन में रखे अंगों को क्षतविक्षत किया। उसके बाद पास के ही नाले में अंग, मैट, कपड़े व गंडासे को फेंका और बरौला आ गया। बरौला पहुंचर बस को चार बार धोया।

प्रीति के अगले दिन घर नहीं पहुंचने पर दोनों बच्चों को अपनों घर ले आया। बच्चों व परिवार के घर पर पूछने पर बताया कि प्रीति बिना बताए कहीं चली गई है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पहले भी कई दिनों तक प्रीति के नहीं आने से किसी को कोई शक नहीं हुआ।

बस से ही पकड़ा गया कातिल प्रेमी उधर, पुलिस की नौ टीम शव की शिनाख्त व हत्यारोपी की तलाश में जुटी थी। घटनास्थल के पास पांच नवंबर रात साढ़े आठ बजे के करीब एक सत्संग से जुड़ी सफेद व नीली बस लाइट बंद कर गुजरते दिखी थी। नोएडा एसीपी प्रथम प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम बस के बारे में सत्संग प्रबंधन से जानकारी जुटाते हुए बृहस्पतिवार को बस चालक मोनू के घर पहुंच गई।

घर पर मोनू की मां और बच्चों के मिलने पर जानकारी की। इसी बीच प्रीति के लापता होने के बारे में पता चला। पुलिस ने महिला के पैर में पहने दोनों बिछुओं का फोटाे दिखाया तो बच्चों ने मां होने का अंदेशा जताया। पुलिस ने मोनू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली।