नोएडा में 10वीं की छात्रा ने आठवीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में सामने आई ये अहम बात

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात हाईस्कूल की छात्रा ने बिल्डिंग की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल परिजनों ने छात्रा द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का कारण पता होने से मना किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें