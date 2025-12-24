नोएडा में 10वीं की छात्रा ने आठवीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में सामने आई ये अहम बात
ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में एक हाईस्कूल की छात्रा ने बिल्डिंग की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात हाईस्कूल की छात्रा ने बिल्डिंग की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल परिजनों ने छात्रा द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का कारण पता होने से मना किया है।
घटना ग्रेनो वेस्ट की गौर सिटी सोसायटी के फोर्थ एवेन्यू के आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की है। सोसायटी निवासी रविरंजन दास की 16 वर्षीया बेटी कनिष्का हाईस्कूल की छात्रा थी। रोज की तरह ही खाना खाकर वह रात करीब 10 बजे सोयी थी। देर रात करीब दो बजे उसने फ्लैट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। नीचे गिरी छात्रा की चीख सुनकर सुरक्षा गार्ड व परिजनों को घटना का पता चला।
इसके बाद परिजन आनन-फानन उसे सर्वोदय अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया। फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
चर्चा है कि छात्रा एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा के पिता को बुलाया था। बताया जा रहा है कि आगामी परीक्षा की तैयारियों को लेकर छात्रा मानसिक तनाव में थी।
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने कॉलेज आदि से बुलाने आदि के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यदि परिजन ऐसा कोई शिकायती पत्र देते हैं तो जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
