ग्रेटर नोएडा में BTech के छात्र ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- पढ़ाई से तंग आ चुका हूं
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में एक बीटेक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के एक हॉस्टल में बीटेक के छात्र ने फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। शव मंगलवार को उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है। पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस के मुताबिक मूल रूप से गया बिहार का रहने वाला आकाशदीप 26 वर्ष डीटीसी कॉलेज से बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। छात्र एसएनएच हॉस्टल में रहता था। आकाशदीप ने मंगलवार को कमरे में पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि वह पढ़ाई से परेशान आ चुका है। तनाव में आकर यह कदम उठा रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।
पुलिस ने घटना की जानकारी स्वजन को दी है। कोतवाली प्रभारी सर्वेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। स्वजन के आने के बाद उनसे बातचीत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।