ग्रेटर नोएडा में BTech के छात्र ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- पढ़ाई से तंग आ चुका हूं

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के एक हॉस्टल में बीटेक के छात्र ने फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। शव मंगलवार को उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है। पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।



पुलिस के मुताबिक मूल रूप से गया बिहार का रहने वाला आकाशदीप 26 वर्ष डीटीसी कॉलेज से बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। छात्र एसएनएच हॉस्टल में रहता था। आकाशदीप ने मंगलवार को कमरे में पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।