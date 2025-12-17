भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष पर हमला, कोशिंद्र गुर्जर ने थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग
हापुड़ में भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पड़ोसी को प्लाट का बैनामा कराया था, जिसको लेकर प्लाट क्रेता से कहासुन ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष ने मारपीट करने का आरोप लगाया हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी को एक प्लाट का बैनामा कराया था। जिसको लेकर प्लाट क्रेता से कुछ कहासुनी हो गई थी। इसको लेकर बीच-बचाव हो गया था।
इसी बीच आरोपी ने तीन चार युवकों को बुलाकर जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। जिलाध्यक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की हैं।
भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष कोशिंद्र गुर्जर ने पुलिस को तहरीर देकर उल्लेख किया है कि उसने अपने पड़ोसी को एक प्लाट का बैनामा कराया था। जिसके बाद आरोपी प्लाट के कागजातों में हेराफेरी कर दुबारा विक्रय करना चाहता हैं। इसको लेकर बुधवार को देर शाम आपसी सहमति बन गई।
इसके बाद आरोपी ने तीन चार युवकों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। उसके शोर मचाने पर वह उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया।
भाकियू भानु गुट जिलाध्यक्ष कोशिंद्र गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की हैं।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट, DIG ने बदमाशों पर घोषित किया 50 हजार का इनाम
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।