Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष पर हमला, कोशिंद्र गुर्जर ने थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    हापुड़ में भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पड़ोसी को प्लाट का बैनामा कराया था, जिसको लेकर प्लाट क्रेता से कहासुन ...और पढ़ें

    Hero Image

    हापुड़ पुलिस।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष ने मारपीट करने का आरोप लगाया हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी को एक प्लाट का बैनामा कराया था। जिसको लेकर प्लाट क्रेता से कुछ कहासुनी हो गई थी। इसको लेकर बीच-बचाव हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच आरोपी ने तीन चार युवकों को बुलाकर जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। जिलाध्यक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की हैं।

    भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष कोशिंद्र गुर्जर ने पुलिस को तहरीर देकर उल्लेख किया है कि उसने अपने पड़ोसी को एक प्लाट का बैनामा कराया था। जिसके बाद आरोपी प्लाट के कागजातों में हेराफेरी कर दुबारा विक्रय करना चाहता हैं। इसको लेकर बुधवार को देर शाम आपसी सहमति बन गई।

    इसके बाद आरोपी ने तीन चार युवकों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। उसके शोर मचाने पर वह उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया।

    भाकियू भानु गुट जिलाध्यक्ष कोशिंद्र गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की हैं।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट, DIG ने बदमाशों पर घोषित किया 50 हजार का इनाम

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही हैं।

     