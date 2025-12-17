Language
    हापुड़ में दिनदहाड़े 85 लाख की लूट, DIG ने बदमाशों पर घोषित किया 50 हजार का इनाम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:32 AM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में एनएच-09 पर 85 लाख रुपये की लूट के मामले में एडीजी और डीआईजी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस मेरठ रेंज के सभी जिलों ...और पढ़ें

    लूट के बाद सामने आई लुटेरों की तस्वीर। जागरण

    जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में एनएच-09 पर दिनदहाड़े 85 लाख रुपये की लूटने वाले बदमाशों पर एडीजी और डीआईजी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मेरठ रेंज के सभी जिलों की पुलिस को लगाया गया है।

    सूत्रों के अनुसार, गौतमबुद्धनगर के दादरी के व्यापारी का मुनीम हवाला के रुपयों को लेकर हापुड़ से लौट रहा था। जिन व्यापारियों से रुपये लिए थे। वह रुपयों के बारे में सटीक ब्योरा पुलिस को नहीं दे सके हैं।

    उधर, दादरी के व्यापारी की तहरीर पर दर्ज हुई रिपोर्ट में भी खेल किया गया है। घटना के वक्त मुनीम व अधिकारियों ने बताया था कि हापुड़ से रुपये लेकर वह गौतमबुद्धनगर लौट रहा था।

    वहीं, रिपोर्ट में व्यापारी ने मुनीम को रुपये देकर हापुड़ भेजने का दावा किया है। अब बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद कई राज से पर्दा हटेगा।

    खाकी से मिलीभगत या व्यापारियों का खेल

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गौतमबुद्धनगर के दादरी क्षेत्र में पुरानी अनाज मंडी के गोपाल गोयल ने बताया है कि सोमवार को उसने किसी काम के लिए मुनीम ददुपुर के अजयपाल को 85 लाख रुपये लेकर हापुड़ भेजा था। काम न होने पर वह रुपये लेकर वापस लौट रहा था। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उससे रुपये लूटे।

    उधर, घटना के वक्त मुनीम बताया था कि वह हापुड़ स्थित गेंहू मंड़ी के दो व्यापारियों से रुपये लेकर लौट रहा था। अब सवाल यह है कि इतनी मोटी रकम को लेकर मुनीम अकेला और बाइक पर सवार होकर आया। सुरक्षा की अनदेखी की गई या फिर कोई बड़ा खेल किया गया।

    व्यापारी के पुत्र को दिल्ली पुलिस ने उठाया था

    सूत्रों के अनुसार, मुनीम ने हापुड़ के जिस एक व्यापारी से रुपये लिए थे। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उसे उठाया था। उसके बैंक खाते में एक माह में दस करोड़ रुपयों की राशि ट्रांसफर की गई। पुलिस उसे लेकर दिल्ली लौट गई थी। बाद में साठगांठ कर पुलिस ने उसे को छोड़ा था। व्यापारी के पुत्र के अलावा उसके कई साथी हवाले के धंधे से जुड़े हैं। यह चर्चा पूरे शहर में जोर शोर से हो रही है।

    खाक छान रही छह जिलों की पुलिस

    हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा व गाजियाबाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। पिछली लूट की घटनाओं में शामिल बदमाशों, संदिग्धों व कई गिरोह के सदस्यों से पूछताछ की है। गौतमबुद्धनगर व हापुड़ के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों सहित करीब 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। जिनमें बदमाश की फोटो पुलिस के हाथ लगी है। मगर, फिर भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। वहीं चार जिलों की एसओजी भी लुटेरों की तलाश में लगी हुई है।

    हाईवे गश्त की खुली पोल

    हाईवे पेट्रोलिंग टीम व डायल-112 की गाड़ियां हाईवे पर सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि, अवैध उगाही के लिए तैनातहैं। पिछले कुछ सालों में हाईवे पर पशु, कबाड़ व अन्य वाहनों के चालकों से उगाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर, घटना के वक्त हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मी अलर्ट होते तो बदमाशों को पकड़ा जा सकता था।

    अपराधियों का अड्डा बना जिला

    दिसंबर 2025 मेंरामा अस्पताल के पास खेत से सूटकेस में झारखंड की सोनिया का कंकाल मिला। 28 अगस्त 2025 को उसकी हत्या की गई। जून 2025 में दिल्ली की नीलेश ने अपनी प्रेमिका पर शक के चलते हत्या की और शव को सूटकेस में बंद करके हापुड़ में फेंक दिया।

    नवंबर 2024 में एनएच-09 पर एटीएम एस कॉलेज के पास हाईवे किनारे सूट केस में एक महिला का शव मिला। नवंबर 2025 में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट श्मशान घाट पर चार युवक 50 लाख रुपये के इंश्योरेंस क्लेम हड़पने के लिए पुतले की अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे।

    बदमाशों पर इनाम घोषित किया है। टीमें बदमाशों के पीछे लगी हैं। व्यापारियों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। - ज्ञानंजय सिंह, एसपी

     