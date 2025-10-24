Language
    ग्रेटर नोएडा में डेंगू से महिला की मौत, 31 KM का रास्ता 20 मिनट में तय करने पर भी नहीं बची जान

    By Ajab Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:53 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डेंगू से पीड़ित एक महिला को बिसरख कोतवाली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली के अस्पताल पहुंचाया। 31 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में तय किया गया। महिला को बचाने के प्रयास विफल रहे और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस को सुरक्षित पहुंचाया था, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी।

    Hero Image

     ग्रीन काॅरिडोर बनाकर 20 मिनट में बिसरख कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया दिल्ली अस्पताल। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने एक डेंगू पीड़ित महिला को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित यथार्थ अस्पताल से दिल्ली के सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल ग्रीन काॅरिडोर बनाकर पहुंचाया। 31 किलोमीटर का सफर महज 20 मिनट में तय किया।

    महिला को अस्पताल तक जल्द से जल्द पहुंचाने में बिसरख कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन शुक्रवार की सुबह उपचार के दौरान महिला की मौत ने सभी को न केवल निराश किया बल्कि झकझोर कर रख दिया।

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हायनिश सोसायटी में धीरज त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते हैं। धीरज त्रिपाठी एक आईटी कंपनी में कार्यरत है। उनकी पत्नी 33 वर्षीय कविता त्रिपाठी को 18 अक्टूबर को तेज बुखार आया।

    प्लेटलेट्स गिरने की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में डाक्टरों ने डेंगू की पुष्टि की। हालत में सुधार न होने पर अपोलो अस्पताल के डाॅक्टरों से संपर्क किया गया। अपाेलो के चिकित्सकों ने तत्काल मरीज को शिफ्ट करने की सलाह दी।

    महिला के पति धीरज त्रिपाठी ने बिसरख कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह से बृहस्पतिवार रात को चंद मिनट पहले ही संपर्क कर पत्नी की गंभीर स्थिति से अवगत कराते हुए ग्रीन काॅरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाई। बिसरख कोतवाली प्रभारी तत्काल हरकत में आ गए।

    ग्रीन काॅरिडोर बनाकर आठ बजकर 50 मिनट पर एंबुलेंस यथार्थ से दिल्ली अपोलो अस्पताल के लिए रवाना की गई। बिसरख कोतवाली प्रभारी अपनी टीम के साथ पूरे रास्ते एंबुलेंस को एस्काॅर्ट करते हुए आगे चले।

    नोएडा ग्रेटर नोएडा ट्रैफिक पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए मार्ग को सुगम बनाया। महिला की मौत से परिवार के साथ सोसायटी के लोगों में भी गहरा शोक है।

