ग्रेटर नोएडा में डेंगू से महिला की मौत, 31 KM का रास्ता 20 मिनट में तय करने पर भी नहीं बची जान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने एक डेंगू पीड़ित महिला को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित यथार्थ अस्पताल से दिल्ली के सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल ग्रीन काॅरिडोर बनाकर पहुंचाया। 31 किलोमीटर का सफर महज 20 मिनट में तय किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला को अस्पताल तक जल्द से जल्द पहुंचाने में बिसरख कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन शुक्रवार की सुबह उपचार के दौरान महिला की मौत ने सभी को न केवल निराश किया बल्कि झकझोर कर रख दिया।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हायनिश सोसायटी में धीरज त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते हैं। धीरज त्रिपाठी एक आईटी कंपनी में कार्यरत है। उनकी पत्नी 33 वर्षीय कविता त्रिपाठी को 18 अक्टूबर को तेज बुखार आया। प्लेटलेट्स गिरने की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में डाक्टरों ने डेंगू की पुष्टि की। हालत में सुधार न होने पर अपोलो अस्पताल के डाॅक्टरों से संपर्क किया गया। अपाेलो के चिकित्सकों ने तत्काल मरीज को शिफ्ट करने की सलाह दी।