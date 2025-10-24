एक्यूआई 270 पार देख ग्रेटर नोएडा में कूड़ा जलाने पर सख्ती, प्रदूषण नियंत्रण के लिए 9 टीमें तैनात
ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राधिकरण ने नौ टीमें गठित की हैं। ये टीमें निर्माण स्थलों पर निगरानी रख रही हैं और कूड़ा जलाने पर रोक लगा रही हैं। एंटी स्माॅग गन और टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शुक्रवार को एक्यूआई 262 दर्ज किया गया। ग्रेप के उल्लंघन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को सख्ती से लागू कराने के लिए प्राधिकरण ने नौ टीमों का गठन किया है। टीमों ने शुक्रवार से अपना काम शुरू कर दिया। निर्माण स्थलों पर जाकर सामग्री का ढंकने, कूड़ा न जलाने के निर्देश दिए।
प्रदूषण की रोकथाम के लिए पानी का एंटी स्माॅग गन से निर्माण स्थलों व टैंकर से सड़कों पर पानी का छिड़काव जा रहा है। शुक्रवार शाम एक्यूआई 262 पहुंच गया। सुबह एक्यूआई 270 दर्ज हुआ था। हालांकि अभी भी यह खराब की श्रेणी में बना हुआ है।
एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो चुका है। शुक्रवार को प्रदूषण में कमी के कारण यह पहले स्टेज में पहुंच गया है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। सभी आठ सर्किल के लिए एक-एक टीम गठित की गई हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त टीम भी गठित की गई है।
निर्माण स्थलों के कारण प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए टीमों ने शुक्रवार को निर्माण साइट पर जाकर जागरुक किया। निर्माण सामग्री को ढकने के निर्देश के अलावा एंटी स्माॅग गन के उपयोग के निर्देश दिए।
कई निर्माण साइट पर टीमों को एंटी स्माॅग गन का उपयोग भी होते हुए मिला। इसके अलावा सफाई ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं भी कूड़े को जलाया न जाए। कूड़ा जलता मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
सड़कों पर उड़ने वाली धूल की रोकथाम के लिए पानी के टैंकर से छि़ड़काव कराया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विभिन्न इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। इसके साथ ही पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव किया गया।
प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह का कहना है कि ग्रेप की निगरानी के लिए गठित नौ टीमों सक्रिय हो गई है। प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने और ग्रेप की पाबंदी का उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। टीमों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर ग्रेप नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।
