नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना में अवैध कब्जों पर सख्ती, जेवर-रबूपुरा में 112 के खिलाफ एफआईआर

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अधिग्रहित जेवर के छह गांवों में 1181.27 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जेवर व रबूपुरा कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने जेवर के रन्हेरा और रबूपुरा के नगला हुकुम सिंह के 112 अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण सहित बीएनएस की उचित धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए हैं।

कोई अवैध निर्माण न कर सके क्षेत्रीय लेखपालों की जांच के बाद शिकायत का संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी जेवर ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस व प्रशासन की टीमों को तुरंत निर्माण कार्य बंद कराने के आदेश दिए थे। पुलिस मुकदमे पंजीकृत करने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसके बाद आगे कोई अवैध निर्माण न कर सके।

छह गांव की 1181.273 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण एयरपोर्ट के स्टेज दो के फेज एक में जेवर के रन्हेरा, कुरैब, करौली बांगर, दयानतपुर, वीरमपुर व मुढरह सहित छह गांव की 1181.273 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के बाद ज्यादातर किसानों के बैंक खातों में प्रतिकर की धनराशि भेज दी गई है। इसी चरण में करौली बांगर, रन्हेरा, कुरैब गांव का विस्थापन होना है।

प्लाॅट के लालच में अवैध निर्माण इन गांव के कुछ किसानों के मकानों का सर्वे और मूल्यांकन होने के बाद उनका भी प्रतिकर किसानों को दिया जा रहा है। लेकिन कुछ किसान प्रतिकर की धनराशि से गांव में दूसरी जगह दोबारा से मकानों का दो गुना मुआवजा और विस्थापन टाउनशिप में प्लाॅट के लालच में अवैध निर्माण कर रहे हैं। इसकी वजह से एयरपोर्ट परियोजना लागत राशि बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही, सरकार शासन-प्रशासन की छवि भी धूमिल हो रही है।