Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ग्रेटर नोएडा में पत्नी की हत्या कर पति के सुसाइड मामले में खुलासा, 13 साल से नहीं हुए बच्चे; इस वजह से हुआ झगड़ाा

    By Arpit Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:01 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में पत्नी की हत्या कर पति के आत्महत्या मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी अनीता की मौत चाकू के गहरे घावों से ...और पढ़ें

    Hero Image

    मृतक पति पत्नी अनिल व अनीता का फाइल फोटो ।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में रविवार को पति ने पत्नी की हत्या कर सुसाइड करने के मामले में दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में पत्नी अनीता की मौत ज्यादा खून बहने और गहरे घाव के कारण हुई है। यह घाव चाकू से हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की कहना है कि पति अनिल ने पत्नी को करीब सात बार चाकू मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी के विरोध के दौरान करीब तीन से चार बार चाकू पति अजय को भी लगे। पति के गले और चेहरे के आसपास हल्के घाव हैं। हालांकि पति की मौत का मुख्य कारण दम घुटने से आया है, जो फंदे पर लटकने से हुआ।

    पुलिस ने यही बताया है कि पहले पति ने पत्नी को चाकू से मारा इसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटक गया। सोमवार को दोनों के शव स्वजन को सौंप दिए गए थे। मंगलवार को जलेसर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वजन ने मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    13 साल से नहीं हुए बच्चे, इस कारण हुआ झगड़ा

    पड़ोसियों के मुताबिक दोनों की शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। इसी बात को लेकर पत्नी पति को ताना देती थी। सोमवार शाम को जब पति काम से लौटा तो पत्नी ने फिर ताना दिया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ।

    एक महीने पहले रहने आए थे किराए पर

    एक महीने पहले ही अनिल (33) और अनीता (30) सरस्वती कुंज में किराए पर रहने आए थे। दोनों मूलरूप से एटा के रहने वाले थे। अनिल एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करता था। अनीता घरेली सहायिका का काम करती थी।