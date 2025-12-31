ग्रेटर नोएडा में पत्नी की हत्या कर पति के सुसाइड मामले में खुलासा, 13 साल से नहीं हुए बच्चे; इस वजह से हुआ झगड़ाा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में रविवार को पति ने पत्नी की हत्या कर सुसाइड करने के मामले में दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में पत्नी अनीता की मौत ज्यादा खून बहने और गहरे घाव के कारण हुई है। यह घाव चाकू से हुए हैं।

पुलिस की कहना है कि पति अनिल ने पत्नी को करीब सात बार चाकू मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी के विरोध के दौरान करीब तीन से चार बार चाकू पति अजय को भी लगे। पति के गले और चेहरे के आसपास हल्के घाव हैं। हालांकि पति की मौत का मुख्य कारण दम घुटने से आया है, जो फंदे पर लटकने से हुआ।

पुलिस ने यही बताया है कि पहले पति ने पत्नी को चाकू से मारा इसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटक गया। सोमवार को दोनों के शव स्वजन को सौंप दिए गए थे। मंगलवार को जलेसर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वजन ने मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

13 साल से नहीं हुए बच्चे, इस कारण हुआ झगड़ा पड़ोसियों के मुताबिक दोनों की शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। इसी बात को लेकर पत्नी पति को ताना देती थी। सोमवार शाम को जब पति काम से लौटा तो पत्नी ने फिर ताना दिया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ।