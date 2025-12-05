10 बैंकों से 100 करोड़ की ठगी... STF ने किया गिरोह का पर्दाफाश; बिल्डरों के साथ मिलकर 'खेल' करने वाले 8 अरेस्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रोफाइल फंडिंग कराकर लोन दिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह पर 10 बैंकों से करीब 100 करोड़ से अधिक की ठगी करने का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।



अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया निरीक्षक सचिन कुमार और उनकी टीम ने धोखाधड़ी करने वाले आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान रामकुमार, नितिन जैन, मो. वसी, शमशाद आलम, इंद्र कुमार कर्मकार, अनुज यादव, अशोक कुमार उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी और ताहिर हुसैन के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें