10 बैंकों से 100 करोड़ की ठगी... STF ने किया गिरोह का पर्दाफाश; बिल्डरों के साथ मिलकर 'खेल' करने वाले 8 अरेस्ट
ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिल्डरों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से लोन लेते थे। इस गिरोह ने लग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रोफाइल फंडिंग कराकर लोन दिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह पर 10 बैंकों से करीब 100 करोड़ से अधिक की ठगी करने का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया निरीक्षक सचिन कुमार और उनकी टीम ने धोखाधड़ी करने वाले आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान रामकुमार, नितिन जैन, मो. वसी, शमशाद आलम, इंद्र कुमार कर्मकार, अनुज यादव, अशोक कुमार उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी और ताहिर हुसैन के रूप में हुई है।
आरोपियों के कब्जे से 126 पासबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार, 27 पैन कार्ड, 15 आईडी कार्ड, पांच मतदाता पहचान पत्र, 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, तीन लग्जरी कार, विभिन्न व्यक्तियों के होम लोन, पर्सनल लोन से संबंधित दस्तावेज और मकानों के बैनामा बरामद हुए हैं। आरोपितों के अलग-अलग 10 बैंकों में 220 अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है, इनको फ्रिज किया जा रहा है।
आरोपियों के पास से बरामद हुआ सामान। जागरण
यह भी पढ़ें- नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी ठगी, महिला ने मैसेज कर कियारा शर्मा को जाल में फंसाया; फिर ठगे 12 करोड़
वहीं, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर फेक नाम से कई बैंकों से धोखाधड़ी कर फ्लैट और होम लोन करवा कर यह लोग गायब हो जाते थे। यह गिरोह फर्जी प्रोफाइल बनाकर चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी के विभिन्न जिलों के बिल्डरों से सांठगांठ कर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी से प्रोफाइल फंडिंग भी कर रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।